banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Mustafa Keser'den 'Bülent Ersoy'a:
Mustafa Keser'den 'Bülent Ersoy'a: "Yersiz kaprisleri yüzünden..."
Filipinler'de Duterte devri kapanıyor
Filipinler'de Duterte devri kapanıyor
İngiltere’de botoks ve dudak dolgusu yasağı
İngiltere’de botoks ve dudak dolgusu yasağı
A Milli Takım aday kadrosu belli oldu
A Milli Takım aday kadrosu belli oldu

Otomobil bariyerlere çarptı: 1 yaralı

Konya’nın Kulu ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin refüj bariyerlerine çarpması sonucu sürücü yaralandı.

KONYA 02.10.2021, 18:04
Otomobil bariyerlere çarptı: 1 yaralı

Konya’nın Kulu ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin refüj bariyerlerine çarpması sonucu sürücü yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Kulu ilçesi Konya Ankara Karayolu Beşkardeş Mahallesi kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara’dan Konya yönüne seyir halinde olan F.A. (38) idaresindeki 07 FA 560 plakalı Suzuki marka otomobil, kontrolden çıkarak refüjde bulunan demir bariyerlere çarptı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ilk müdahalenin ardından Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yorumlar (0)
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P