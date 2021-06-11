Otizmli çocuklar toprakla buluşacak

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi “Otizmli Eller KOP ile toprağa dokunuyor” projesinin ortağı oldu. Projeyle otizmli çocuklara tarımla ilgili eğitim verilecek.

Otizmli bireyler için örnek çalışmalara imza atan ve Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Merkezini şehre kazandırarak bu konuda önemli bir açığı kapatan Selçuklu Belediyesi “Otizmli Eller KOP ile toprağa dokunuyor” projesine ortak olarak otizmli çocukların toprakla buluşmasında da pay sahibi oldu. KOP İdaresi Başkanlığı tarafından finanse edilen projede, Selçuklu Kaymakamlığı, Selçuklu İlçe Tarım Müdürlüğü de proje ortağı olarak yer aldı.

“Otizmli ellerin toprağa değmesi için anlamlı bir proje”

Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Merkezinde önemli çalışmalar yürüttüklerini belirten Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Selçuklu Belediyesi olarak sosyal sorumluluk projesi kapsamında Selçuklu Otizmli Bireyler Merkezimiz aslında Türkiye’ye örnek olmuş bir proje. Şu anda 120 civarında otizmli bireyimiz, otizmli bireyler merkezimizde eğitim görüyor, rehabilitasyon faaliyetlerine devam ediyorlar. Burada otizmli bireylerin toplumsal hayata katılması ve bireysel ihtiyaçlarını kendileri karşılayabilmesi amacıyla eğitim ve rehabilitasyon faaliyetlerini sürdürüyoruz. Bu anlamda Selçuk Üniversitemiz ve Necmettin Erbakan Üniversitemiz ile SOBE Vakfımızla çok ciddi bir işbirliği içerisindeyiz. Hakikaten Türkiye’ye örnek bir projeyi ortaya koymuş durumdayız. Buradaki merkezimizi geliştirmek adına projeler geliştiriyoruz; inşallah önümüzdeki süreçte 22 bin metrekare alanımızın yanındaki 15 bin metrekarelik alanda hem atölyeler hem gündüz bakımevi hem de eğitim sınıflarımızla alanımızı bir otizm köyüne dönüştürmeyi planlıyoruz. Bu kapsamda Otizmli Bireyler Eğitim Vakfımız da önemli çalışmalar yapıyor ve proje destekleriyle de bu faaliyetlerimizi geliştiriyorlar. Bu manada KOP, Tarım İlçe Müdürlüğümüz ve Selçuk Üniversitemizle birlikte çok güçlü bir işbirliğini yerine getirmiş olacağız. Burada da ’Otizmli eller KOP ile toprağa dokunuyor’ projesi kapsamında otizmli bireylerimizin rehabilitasyonu, toplumsal hayata karışması, bireysel yaşantılarının zenginleştirilmesi anlamında ben eminim ki çok ciddi faaliyetler yürütülecek. Pek çok iş yapıyoruz, pek çok faaliyet yürütüyoruz ama özellikle dezavantajlı gruplar için yaptığımız çalışmalar bizim için çok önemli, bunun bize çok önemli yansımaları oluyor. Bu manada yapılan bütün çalışmalar çok önemli, çok kıymetli ama toprağa dokunan çalışmalar çok daha önemli. Bütün emeği geçenlere teşekkür ediyor, protokolümüzün hayırlar getirmesini temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

Selçuklu Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı da, güzel ve anlamlı bir işbirliği protokolünün bir paydaşı olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Projenin önemine dikkat çeken KOP Bölge İdaresi Başkanı Sami Şahin de, "SOBE Vakfımızın otizmli çocuklarımızın eğitimiyle ilgili bölgede çok önemli çalışmaları var. Özelikle bu çocuklarımızın ailelerin zor şartlarda olduğunu biliyoruz. Onların terapiye, eğitime ihtiyaçları olduğunu biliyoruz. Selçuklu Belediyemiz, Kaymakamlığımız ve Tarım Müdürlüğümüzün kurumumuza sunduğu tarımsal eğitimin yapılabileceği bu proje bizim için de çok kıymetli. Bu protokolü birlikte yapmış olmaktan memnuniyet duyuyoruz” dedi.

Konuşmaların ardından “Otizmli Eller KOP ile toprağa dokunuyor” projesinin imzaları atıldı. İmza törenine KOP İdaresi Başkanı Sami Şahin, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı, Selçuklu İlçe Tarım Müdürü Tahir Külahcı katıldı.