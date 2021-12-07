OSBÜK-OSB Yıldızları Araştırması’nda Konya OSB’den 9 firma yer aldı

Türkiye’deki tüm organize sanayi bölgelerinin çatı kuruluşu Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK), OSBÜK-OSB Yıldızları Araştırması’nın sonuçlarını açıkladı. Listelerde Konya OSB’den 8 farklı kategoride 9 firma yer aldı.

OSBÜK, Türkiye’de ilk defa yapılan OSBÜK-OSB Yıldızları Araştırması’nın sonuçlarını açıkladı. Araştırma ile 2020 yılı verilerine göre OSB’lerde; en fazla ihracat yapan ilk 100 firma, en fazla yurt içi ciro yapan ilk 100 firma, vergi öncesi karlılığı en yüksek ilk 100 firma, en fazla istihdam yapan ilk 100 firma, en çok kadın istihdam eden ilk 100 firma, en çok Ar-Ge harcaması yapan ilk 50 firma, en fazla yatırım yapan ilk 50 firma, en fazla patent sahibi ilk 50 firma, en fazla marka tescil sahibi ilk 50 firma ve dijitalleşmeye en fazla harcama yapan ilk 50 firma belli oldu.

“Konya’nın gururu oldular”

OSBÜK-OSB Yıldızları Araştırması’nda Konya OSB’de üretim yapan 9 firma 8 farklı kategoride yer alarak önemli bir başarıya imza attı. Konya OSB ve OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, listelerde yer alan firmaları tebrik ederek, “OSBÜK olarak Türkiye’deki 358 organize sanayi bölgesini kapsayan, tamamen gönüllülük ve beyan esaslı OSB Yıldızları Araştırmamızın sonuçlarını kamuoyuyla paylaştık. Araştırma sonuçlarına göre; Konya OSB’mizden 9 firmamız 8 farklı kategoride ilk 100 ve ilk 50 firma arasında yer alarak önemli bir başarıya imza attı” dedi.

Kütükcü, “Konya Organize Sanayi Bölgemizde üretim yapan Safa Tarım, Gitaş Gıda ve MPG Makine Türkiye genelinde OSB’lerde en fazla yurt içi ciro yapan ilk 100 firma arasında yer aldı. Yine Safa Tarım, Yıldız Pul ve Gitaş Gıda firmalarımız OSB’lerde vergi öncesi en fazla kar yapan ilk 100 firma listesinde yer alırken, Yıldız Pul OSB’lerde en fazla istihdam sağlayan ilk 100 firmadan biri oldu. Türkiye genelindeki OSB’lerimizde en çok Ar-Ge harcaması yapan ilk 50 firma arasında ise, Konya OSB’mizden Yıldız Pul ile Şekeroğlu Kimya ipi göğüsledi. Şehrimiz Türkiye genelindeki OSB’lerde en fazla yatırım yapan ilk 50 firma listesinde Yıldız Pul ile temsil edilirken, OSB’lerde en fazla patent sahibi ilk 50 firma arasında Safa Tarım, Hidrokon Konya Hidrolik Makine ve adının açıklanmasını istemeyen bir firmamız yer aldı. OSB’lerde dijitalleşmeye en fazla harcama yapan ilk 50 firma arasında Sempa Elektrik Motor firmamız, OSB’lerde en fazla marka tescil sahibi ilk 50 firma arasında ise Safa Tarım, Şekeroğlu Kimya ve adının açıklanmasını istemeyen bir firmamız yer aldı. OSBÜK-OSB Yıldızları Araştırmasında yer alarak göğsümüzü kabartan, üreterek şehrimize ve ülkemize güç veren bütün sanayicilerimizi ve çalışanlarını kutluyor, başarılarının devamını diliyorum” şeklinde konuştu.