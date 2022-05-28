Okul bahçesinde organik tarım projesi

Konya’nın Beyşehir ilçesinde okul bahçesinde oluşturulan bahçede öğrenciler farklı meyve sebzeler yetiştiriyor.

Beyşehir Alaaddin Ortaokulu tarafından “çevre eğitim projesiyle" okul bahçesinde organik tarım alanı oluşturuldu. Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Konya Büyükşehir Belediyesi ve Konya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen Konya ÇEP Sıfır Atık Çevre Eğitim Projesi ile okul bahçesinde bulunan toprak alanlar değerlendirildi. Okulda görev yapan öğretmenler, öğrencilerle birlikte oluşturulan bahçeyi önce ekime hazır hale getirdi, ardından farklı sebze ve meyve fidelerini toprakla buluşturdu. Okulda yürütülen çalışma ile organik tarımın önemine dikkat çekildi. Organik üretimin insan sağlığına olumsuz etki edecek ve doğaya zarar veren kimyasal ilaçlama ve gübreden ziyade doğal yollarla sağlıklı besin maddelerinin üretilmesi hedeflenirken, öğrencilerin de bu süreçleri öğrenmeleri amaçlanıyor.