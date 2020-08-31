Öğrenciler yerine öğretmenler sıraya girdi

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KONYA'NIN YUNAK İLÇESİNDE 2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILININ İLK DERS ZİLİ ÇALDI.
KONYA 31.08.2020, 12:13
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Konya’nın Yunak ilçesinde 2020-2021 eğitim öğretim yılının ilk ders zili çaldı.
Yunak’ta 2020-2021 eğitim öğretim yılı korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle uzaktan eğitimle başladı. Bu kez, daha önce öğrencilerin sıra oluşturduğu okul bahçesinde Yunak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü kadrosu yer aldı. Atatürk İlkokulu bahçesinde sosyal mesafeli bir şekilde toplanılan törende İstiklal Marşı’nın okunmasıyla ilk ders zili çaldı. Yeni eğitim öğretim yılının açılış törenine İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut İşcan, şube müdürleri Muhammed Ali Tokdemir, Abdullah Tunçez, okul müdürü Arif Alpay Selçuk ve öğretmenler katıldı.
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