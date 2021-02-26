Öğrenciler "Tasarla Öğren" projesiyle eğlenirken öğrendi

Pandemi döneminde uzaktan eğitimin yanı sıra eTwinning projesine katılan Konya Selçuklu Abidin Saniye Ercal İlkokulunun "Tasarla Öğren" projesi üç aylık çalışmanın ardından sona erdi.

Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan eTwinning projesi kapsamında Konya Selçuklu Abidin Saniye Erçal İlkokulunun "Tasarla Öğren" projesi üç aylık çalışmasını tamamladı. Projeye; Konya’dan Selçuklu Abidin Saniye Erçal İlkokulunun yanı sıra Meram Mehmet Hasan Sert İlkokulu, Isparta ilinden Eğirdir Muazzez ve Yaşar Şapçı İlkokulu, Gaziantep ilinden Doğanpınar Şehit Coşkun Tanrıöver İlkokulu öğretmen ve öğrencileri katıldı.

Pandemi döneminde uzaktan eğitimin yanı sıra eTwinning projesine de katılan okullar ‘Tasarla Öğren’ projesi kapsamında; eş anlamlı kelimeler, zıt anlamlı kelimeler, örüntüler, takvim, sağlıklı yaşam, güvenli internet kullanımı ve mevsimler konularında çalışmalarını tamamladı. Bireysel çalışmaların yanında katılımcı okullardan oluşturulan karma takımlar belirlenen web2 aracı üzerinde iş birliği içinde çalışarak ortak ürünler ortaya koydu. Öğrencilere takım çalışması ruhu ve iletişim becerisi kazandırılan bu projede, öğrencilerin hem el becerilerini hem düşünme yeteneklerini ortaya koyma hem de teknolojiyi doğru bir şekilde kullanmaları hedeflendi. Öğrenciler, hedeflenen kazanımlara ulaşmak için el becerilerini kullanarak somut materyaller ve web2 araçlarını kullanarak farklı ürünler ortaya çıkardı. Hazırlanan materyallerle eğlenen öğrenciler bir yandan da öğrenme şansı elde etti. Dijital ortamda mevsimler konusunda yapboz oyununu oynayan öğrenciler, bu sayede bir yandan oyun oynarken bir yandan da yeni ufuklara yelken açtı. Hazırlanan takvimler ile gün ay yıl kavramlarını daha iyi öğrenme fırsatı bulan öğrenciler, eş ve zıt anlam materyalleri ile kelime haznelerini geliştirdi. Yaparak ve yaşayarak öğrenme adına birçok faydalı materyal hazırlayan öğrenciler, bu projeyle sorumluluk almayı öğrendi. Teknolojiyi doğru ve faydalı şekilde kullanmayı da öğrenen öğrenciler, proje sayesinde aileleriyle birlikte kaliteli zaman geçirme fırsatı da elde etmiş oldu.

Öte yandan, projeye katılan okulların sanal sergisine; https://www.artsteps.com/embed/6033f7b2ad649543ac83ad39/560/315 adresinden, projenin e-book ortak ürünlerine de https://joom.ag/aXaI adresinden ulaşılabilir.