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Ödüllü kitap okuma yarışmasının başvuruları sona eriyor

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesinin geleneksel hale getirdiği ödüllü kitap okuma yarışmasının başvuruları 29 Mart saat 23.59’da sona eriyor. 58. Kütüphaneler haftası etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen yarışma 30 Mart’ta saat 21.00’da yapılacak.

KONYA 28.03.2022, 15:33
Ödüllü kitap okuma yarışmasının başvuruları sona eriyor

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesinin geleneksel hale getirdiği ödüllü kitap okuma yarışmasının başvuruları 29 Mart saat 23.59’da sona eriyor. 58. Kütüphaneler haftası etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen yarışma 30 Mart’ta saat 21.00’da yapılacak.

Selçuklu Belediyesi tarafından 58. Kütüphaneler haftası etkinlikleri çerçevesinde ödüllü okuma yarışması gerçekleştiriliyor. 1 Mart itibariyle başvuruları başlayan yarışmanın başvuruları 29 Mart 23.59’da sona erecek. Yarışmaya başvurular www.konyaokuyor.com sitesi üzerinden yapılabiliyor. Yarışma ile çocuklara, gençlere ve yetişkinlere kitap okuma alışkanlığı ve bilinci kazandırılması planlanıyor.

Online Kitap Okuma Yarışması için yaş kategorilerine göre iki kitap belirlendi. 10-15 yaş arasında olanlar için Yazar Zafer Karakuş’un “Gönüllerin Şehri Konya”, 15 yaşından büyük olanlar için ise Yazar Hasan Bayraktar’ın “1.Kılıçarslan İz" kitapları seçildi. Yarışmacılar kitaba sanal ortamda www.konyaokuyor.com sitesi üzerinden ulaşabiliyorlar. Her iki kategoride de yarışmacılara otuz soru sorulacak ve sorulara doğru cevap veren yarışmacılar ödül almaya hak kazanacak. Yarışma 30 Mart tarihinde saat 21.00’da online olarak yapılacak. Yarışmanın sonunda ödül olarak her iki kategoride de birinci olan yarışmacılar laptop, ikinciler elektrikli bisiklet, üçüncüler elektrikli scooter, dördüncüler elektrikli kaykay, beşinciler ise bisiklet ile ödüllendirilecek.

“Okumanın verdiği hazzın ve katacağı vizyonun en büyük ödül olduğunu biliyoruz”

Selçuklu’da çocuklar, gençler ve yetişkinlerin kütüphaneler sayesinde kitaba daha kolay ulaştığına dikkat çeken Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Medeniyetin gelişmesindeki en temel unsurlardan biri, hiç kuşkusuz bilgi ve bilginin paylaşılmasıdır. Bilgiyi yaymak, hemşehrilerimizin sosyal ve kültürel hayatlarına katkı sağlamak amacıyla eğitimin her dalına destek veriyoruz. Nitelikli okumanın ve okutmanın önemini biliyor, her zeminde bunu dile getiriyoruz. Okumak sonsuz ve kültürel zenginlikler ile dolu bir dünyada uzun bir yolculuğa çıkmak gibidir. Biz de bu uzun yola sizlerle birlikte çıkmak ve bu yolda bizi yalnız bırakmayan hemşehrilerimizi ödüllendirmek istedik. Okuma yarışmasında sizlere vereceğimiz küçük ödüllerden öte, okumanın verdiği hazzın ve katacağı vizyonun en büyük ödül olduğunun farkındayız. Selçuklu Belediyesi olarak; yaşadığımız coğrafyanın değerlerini geleceğe taşıyacak olan siz değerli hemşehrilerimizi bu okuma seferberliğine davet ediyoruz” şeklinde konuştu.

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