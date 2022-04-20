Obruk Hanı ve Kızören Obruğu turizmin hizmetine sunuluyor

Konya’nın Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, 20 milyon liralık bütçeyle restorasyonunda ve çevre düzenleme çalışmalarında sona gelinen Obruk Hanı ile Kızören Obruğu’nu yakın bir zamanda Konya ve ülke turizminin hizmetine sunacaklarını söyledi.

Karatay Belediyesi, Obruk Mahallesi’nde bulunan ve geçmişi 800 yıl öncesine dayanan Obruk Hanı’nda mahalle iftar programı gerçekleştirdi. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, restorasyon ve çevre düzenlemesi çalışmalarında sona gelinen Obruk Hanı ile Kızören Obruğu’nun yanında hemşehrileriyle buluşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Hasan Kılca, “Karatay Belediyesi olarak tüm mahallerimize hizmet etmenin gayreti içerisindeyiz. Yanı başımızdaki Obruk Hanı, birkaç yıl önce virane bir haldeydi. Kısa süre içerisinde 20 milyon gibi bir bütçeyle restorasyonunu gerçekleştirdik. 800 yıllık Obruk Hanı’nı ve hanın yanı başındaki Kızören Obruğu’nun çevre düzenlemesini tamamlayarak burayı Konya’mızın ve ülkemizin turizminin hizmetine sunacağız. Çalışmalarımız süresince bizlere destek olan muhtarlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Karatay Kaymakamı Zafer Orhan Obruk Hanı’nı bölge turizmine kazandıran Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca’ya teşekkür ederken, AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç, Obruk Hanı’nın bölgeye hem değer katacağını hem de ekonomik kalkınmasına katkı sağlayacağını söyledi.

Programa, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay Kaymakamı Zafer Orhan, AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç, ilçe yönetim kurulu üyeleri, Karatay Belediyesi başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri ile Obruk, Katrancı, İpekler, Yavşankuyu, Sürüç, Köseali, Esentepe, Yenikent, Büyükburnak, Karadona ve Başgötüren Mahallesi ile yaylalarında ikamet eden vatandaşlar katıldı.