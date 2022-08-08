“Obeziteye Veda Sağlığa Merhaba” yürüyüşü ile obeziteye dikkat çekildi

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi Kadın Meclisi düzenlediği “Obeziteye Veda Sağlığa Merhaba” isimli doğa yürüyüşü ile obeziteye dikkat çekti.

Selçuklu Belediyesi Kent Konseyi çatısı altında kurulan ve düzenlediği faaliyetlerle sosyal sorumluluk anlamında önemli farkındalıklara imza atan Kadın Meclisi bu kez çağımızın hastalığı olan obeziteye dikkat çekti. “Obeziyete Veda Sağlığa Merhaba” adıyla düzenlenen doğa yürüyüşü yoğun bir katılımla gerçekleşti. Sille Baraj Park’ta düzenlenen doğa yürüyüşüne Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu Belediyesi Kadın Meclisi Başkanı Saliha Acar, Konya Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Hasan Çiftçi, Selçuklu Kadın Meclisi Üyeleri ve davetliler katıldı. Sille Baraj Park etrafındaki parkurda gerçekleşen yürüyüş sonrasında Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı etkinliğe gelen katılımcılarla obezite ve farkındalıkla ilgili sohbet etti.

“Bu yürüyüş obezite ile ilgili önemli bir farkındalık oluşturacaktır”

Selçuklu Belediyesi Kadın Meclisi’nin toplumu yakından ilgilendiren konularda önemli parantezler açtığına vurgu yapan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Milli ve manevi değerlerimizin kültür ve geleneklerimizin en kıymetli taşıyıcıları hiç şüphe yok ki kadınlarımızdır. Dirayeti, bilgisi, yönetme ve çözüm bulma kabiliyeti ile ailesinin lokomotifi olan kadınlar toplumda önemli konularda da yönlendirme gücüyle başarının anahtarı konumundalar. Selçuklu Kadın Meclisimiz de sosyal sorumluluk anlamında toplumda nerede ihtiyaç varsa orada refleks geliştirme çabası ve gayreti içerisinde. Burada da bunun bir örneğini yaşıyoruz. Çağımızın büyük problemlerinden olan obeziteye dikkat çekmek için Kadın Meclisimizin düzenlediği yürüyüş inanıyorum ki bu konuda önemli bir farkındalık oluşturacak ve ses getirecektir” şeklinde konuştu.

Etkinlik günün anısına çekilen toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.