NEÜ’de iki önemli birim hizmet vermeye başladı

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Bilimsel Yayınlar Koordinatörlüğü bünyesinde kurulan ‘İstatistik ve Veri Analizi’ ile ‘Akademik Çeviri’ birimleri akademik camianın hizmetine sunuldu.

Akademik başarının arttırılması adına sürekli çalıştıklarını belirten Bilimsel Yayınlar Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Fatih Kaleci, “Bilimsel ve teknolojik ilerlemenin bir sonucu olarak dijitalleşen dünyada en temel kavram veri olmuş, verinin bilgiye dönüştürülmesinde sarf edilen çabalar daha da önem kazanmıştır. Doğru verinin doğru yöntemlerle elde edilmesi, modellenmesi, doğru yöntemlerle analiz edilmesi, sonuçların doğru yorumlanması gerekliliği İstatistik biliminin önemini daha da ortaya koymuştur. Akademik çalışmalarda karşılaşılan yöntem sorunları, verilerin doğru yöntemle analiz edilmemesi, varsayımların göz ardı edilmesi, uygun örneklem yönteminin ve sayısının kullanılmaması, uygun analiz yöntemlerinin seçilmemesi, çalışmaların ne kadar güvenilir ya da geçerli olduğunu ve genellenebilirliğini de sorgular hale getirmektedir. Tüm bu aşamaların tamamlanmasının uzmanlık gerektiren bir iş olması ve araştırmacıların bu aşamaları tek başına yönetmesinde yaşadıkları zorluklar düşünülerek, Necmettin Erbakan Üniversitesi Bilimsel Yayınlar Koordinatörlüğü bünyesinde İstatistik ve Veri Analizi birimi kuruldu” şeklinde konuştu.

Türkiye’de, bilimsel yayınların etkinliğini arttırmak üzerine çalışan teknoloji platformu PoolText ile iş birliği anlaşması imzalayan ilk kurum olduklarını ifade eden Kaleci, bu hizmetin NEÜ akademisyenlerine ve lisansüstü öğrencilerine ücretsiz verileceğini kaydetti. PoolText Report abone veri tabanının, makaleleri birçok noktada kontrol ettiğini ve geribildirim raporları ile önerilerde bulunduğunu açıklayan Kaleci, “Böylece makaleyi herhangi bir dergiye göndermeden önce yapılacak geliştirmeler ile makalenin kabul edilme ihtimali artıyor. Buna ek olarak makalelerdeki yapısal sorunlardan kaynaklı zaman kayıplarının önüne geçilmiş oluyor. Pooltext aynı zamanda yapay zeka tabanlı proofreading (düzeltme) hizmeti de sunmaktadır” ifadelerini kullandı.