NEÜ’de gençler, kendi festivallerini tasarlıyor

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ), üniversiteye yeni gelen öğrencilerin oryantasyonu, eski ve yeni öğrencilerin kaynaşması için düzenlemiş olduğu ve bu yıl ikincisini gerçekleştireceği UNİ101 Festivali için hazırlıklara başladı.

NEÜ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı yürütücülüğünde, Sosyal İnovasyon Ajansı destekleriyle, "Festival Planlaması" temasıyla katılımcı tasarım atölyesi gerçekleştirildi. NEÜ öğrenci topluluklarından öğrenciler, atölye çalışmaları için Sille Baraj Parkında bir araya geldi. NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu’nun da ziyaret ederek öğrencilerle sohbet ettiği programda gençler, üniversite bünyesinde organize edilecek etkinlikler için fikir alışverişinde bulundu.

Ziyareti esnasında öğrencilerle sohbet eden Rektör Zorlu, “Katılımcı yönetim anlayışımızın bir gereği olarak kendi doğası ve akışı içerisinde idarecilerimiz, öğrencilerimizle bir araya gelerek fikir telakkisinde bulunuyorlar. Arkadaşlar beni de davet ettiler. Bugün burada sizlerle birlikte olmaktan, etkinlik proje planlaması ve yönetimi sürecine dahil olmaktan çok keyif duydum. Hep söylediğimiz gibi, tüm paydaşları ile konuşan ve temas kuran, istişareyi önceleyen bir üniversiteyiz. Buradaki etkinlikte de bu anlayışın doğal bir yansımasını görüyoruz. Elbette sizler, üniversitemiz bünyesinde gerçekleştirmeye başladığımız UNİ101 Festivali’nin planlanmasında baş rolde olacaksınız. Beklenti ve önerileriniz, etkinliğin hedefine ulaşmasında çok kıymetli, bizler artılarımızı eksilerimizi görüyoruz, sizlerde de üniversitemizin imkanlarıyla ilgili bir farkındalık oluşuyor. Yeni öğrencilerimizi karşıladığımız ve oryante ettiğimiz bu süreçte eski yeni kaynaşması ve NEÜ aidiyetinin oluşması bakımından yeni arkadaşlarımıza rehberlik ediyorsunuz. Bu kültürün oluşması ve süreklilik kazanmasını oldukça önemsiyoruz” dedi.

NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, “Bizler yenisi, eskisi, mezunu her bir unsurunun paydaşı olmaktan memnun ve mutlu olduğu bir üniversite hayal ediyoruz. Belki ilk bakıldığında basit bir uygulama gibi görünebilir ancak bu ve benzeri katılımcı faaliyetlerimizin sayısı ve niteliği arttıkça, yürütülen faaliyetlerin içerik kalitesi ve katılımcı memnuniyeti de artacaktır. Sizleri davetimize kayıtsız kalmadığınız, planlama ve hatta uygulama sürecine katkı sunduğunuz için tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

Atölye çalışmalarında, etkinlik temelli tasarım, proje yönetimi konularına odaklanan öğrencilerin görüşleri ilerleyen günlerde bir rapor olarak da yayımlanacak.