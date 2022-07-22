NEÜ’de geleceğe mesajlı mezuniyet coşkusu

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Mezuniyet Töreni, bölümlerini birincilikle tamamlayan öğrencilerin katılımıyla gerçekleşti. Törende, mezun olan öğrenciler hayallerini, beklentilerini ve hedeflerini yazdıkları mesaj kapsüllerini, 2047 yılında açılmak üzere geleceğe mesaj kapsülü sütununa yerleştirdi.

NEÜ Ahmet Keleşoğlu Yerleşkesi’nde düzenlenen tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Törende konuşan NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, mezunlara seslenerek, “Sizler büyük çaba göstererek üniversite sıralarından Necmettin Erbakan Üniversitesi mezunu olarak ayrılıyorsunuz. Özverili çalışmalarınızla hak ettiğiniz bu mezuniyetin ardından, nice başarılara imza atmaya devam edeceğinizi ve Necmettin Erbakan Üniversitesi mezunu olarak bizleri dünyanın neresinde olursanız olun gururlandıracağınızı biliyorum. Necmettin Erbakan Üniversitesi, bilimde ve eğitimde en mükemmeli yakalamak için canla başla çalışan bir yüksek eğitim kurumu. Genciz, ama şimdiden üniversitemiz, açıklanan uluslararası en iyi üniversiteler sıralamalarında kendisinden çok daha önce kurulan pek çok yükseköğretim kurumunun önünde yer almayı başarmış durumda. Bu yüksek perdeden ilerleyişimizi sürdüreceğimize hiç şüphemiz yok” dedi.

“Dünyada söz sahibi bir ülke olmaktan vazgeçmeyeceğiz”

Mezunlara, Türkiye’yi geleceğe taşıma sorumluluklarını hatırlatan Rektör Cem Zorlu, “Dünyada siyasi ve insani krizlerin yükünü en fazla taşıyan ülke durumundayız. Biliniz ki mazlumun, kimsesizlerin, ezilenlerin kaderi ülkemizin alnına yazılıdır. Ekonomik ve teknolojik olarak kendi ayakları üzerinde duran, güçlü, kendi kaderini tayin etmekte kararlı, bölgesinde ve dünyada söz sahibi bir ülke olmaktan vazgeçmeyeceğiz. Bu kararlığımızı ancak sabırla, dirayetle, dayanışma içinde, en önemlisi de heyecan içinde, el ele, gönül gönüle yürüyerek gösterebiliriz. Kimliğinden, felsefesinden, ideallerinden asla kopmadan Türkiye’yi geleceğe taşıma sorumluğunuz olduğunu hiç aklınızdan çıkarmayın” şeklinde konuştu.

Rektör Zorlu, evlatlarının mutlu gününde yanında olan ailelere de hitap ederek, pırlanta gibi çocuklar yetiştirdikleri için NEÜ adına şükranlarını sundu. Cem Zorlu, akademisyenlere de aileler ve mezunlar adına teşekkür etti.

Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 2018 mezunu, Karaman Başyayla Kaymakamı Seda Gür ile tüm bölümler içerisinde en yüksek genel ortalamayla Uygulamalı Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümünden mezun olan Beyza Güdek de programda konuşma yaptı. Konuşmaların ardından fakülte ve bölüm birincisi öğrencilere belge ve hediyeleri takdim edildi. Geleceğe mesaj kapsüllerinin 2022 sütununa yerleştirilmesi ve toplu fotoğraf çekiminin ardından keplerin havaya fırlatılmasıyla tören sona erdi.