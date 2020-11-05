NEÜ’de 1. Uluslararası Konya Sanat Sempozyumunun açılışı yapıldı

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Güzel Sanatlar Fakültesinin düzenlediği 1. Uluslararası Konya Sanat Sempozyumunun açılış programı online olarak gerçekleştirildi.

Açılış programında konuşan NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, konuşmasına İzmir depremini anarak başladı. Zorlu, hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet dilerken, devletin tüm imkanları ile yaraları sardığını ifade etti. Üniversite olarak ilimin ve sanatın gelişmesine katkı sağlamak için tüm güçleriyle çalıştıklarını söyleyen Rektör Zorlu, “Kuruluşu itibariyle genç bir üniversite olmakla birlikte şehrin en köklü fakültelerini de bünyemizde barındırmaktayız. Bu bağlamda üniversitemiz kısa zamanda hem akademik performansta sürekli yükseliş eğilimi gösterdi hem de şehrimizin her anlamda gelişmesi için bilimsel ve sanatsal sayısız etkinliğe imza attı. İşte bugün de böyle bir etkinliğin açılışını gerçekleştiriyoruz. Pandemi döneminde de hem eğitim-öğretim faaliyetlerimiz hem de bilimsel ve sanatsal etkinliklerimize ara vermeden devam ettik. İki gün sürecek sempozyum da bu etkinliklerden biri olacak” dedi.

Sempozyumla aynı anda 250 eserin yer aldığı ‘Sempozyum Karma Sergisi’nin de online olarak sanatseverlerin beğenisine sunulacağını hatırlatan Zorlu, “İletişim ve sanatın buluştuğu bu iki etkinliğin böylesi zorlu bir süreçte teknoloji ve bilişim dünyasında yaşayan bireylere adeta bir nefes aldıracağını ümit ediyorum” şeklinde konuştu.

Konya’nın kadim bir kültür ve medeniyet şehri olduğunu ifade eden Atatürk Kültür Merkezi Başkanı Zeki Eraslan ise, “Konya, uluslararası sanat sempozyumu düzenlemekle sanatında kadim merkezlerinden birisi olmak yolunda ilerliyor. Bu Konya’ya yakışır bir durumdur. Bizler de Atatürk Kültür Merkezi olarak sanata dair, sanatsal faaliyetlere dair tüm çalışmaları destekleme arzusundayız. Bu konuda ülkemizin farklı üniversiteleriyle bu güne kadar işbirlikleriyle yaptığımız ulusal ya da uluslararası sempozyumlar, çalıştaylar söz konusu oldu. Gönül isterdi ki salgın dönemi olmasaydı ve yüz yüze bu toplantıyı Konya’da icra edebilseydik. İnşallah ülkemizin bu salgın koşullarından hızlı bir şekilde uzaklaşacağını temenni ediyoruz ve yeniden bu tip faaliyetleri yüz yüze bir arada fiziki aynı ortamı paylaşarak yapmayı gönülden arzuluyoruz” diye konuştu.

Güzel Sanatlar Fakültesinin düzenli olarak sergiler gerçekleştirdiğini, bilimsel anlamda da sempozyum başlatmaya karar verdiklerini aktaran NEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Çaycı, fakültede yürütülen çalışmalar ve sempozyum hakkında bilgiler verdi.

Açılış konuşmalarının ardından sempozyum, oturumlarla devam etti. Sempozyum, internet ortamında canlı olarak takip edilebiliyor.