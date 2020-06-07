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NEÜ yayınevinden yeni bir eser

NEÜ ÖĞRETİM ÜYESİ DOÇ. DR. MURAT ŞİMŞEK, YAYINLANAN KİTAP HAKKINDA BİLGİ VERDİ.

NEÜ yayınevinden yeni bir eser

NEÜ ÖĞRETİM ÜYESİ DOÇ. DR. MURAT ŞİMŞEK, YAYINLANAN KİTAP HAKKINDA BİLGİ VERDİ.

07 Haziran 2020 Pazar 14:48
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NEÜ yayınevinden yeni bir eser

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Helal ve Sağlıklı Gıda Uygulama ve Araştırma Merkezinin ASBÜ-ULIFAM iş birliği, Konya Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla 7 Mart 2020 tarihinde düzenlenen “Helal Finans Açısından Dijital Kripto Paralar” başlıklı çalıştayın ilham kaynağı olduğu İslami Finans ve Finansal Teknolojiler (FINTECH) Blokzincir-Akıllı Sözleşmeler-Kripto Paralar kitabı NEÜ yayınevinden çıktı.

Editörlüğü NEÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Şimşek ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesinden Dr. Öğr. Üyesi Mahmut Samar tarafından yürütülen kitapta; zamanımızda hızla gelişimine devam eden bilişim teknolojilerinin ve ürünlerinin İslami finans ve İslam hukuku açısından değerlendirmeleri yer alıyor.

Eserle ilgili bilgi veren Doç. Dr. Murat Şimşek, “Eser özelde kripto paralara odaklanmıştır. Bununla birlikte konuyla yakından ilgili olan paranın tarihi seyrini ve kripto paraların dayandığı blokzincir teknolojisini de ele almıştır” dedi.

Eserde her biri kendi alanında uzman 14 akademisyenin hazırlamış olduğu bilimsel yazıların yer aldığını kaydeden Şimşek, eserle ilgili şu bilgileri verdi: “Eser üç ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde dört ayrı yazıda paraya dair perspektiflere yer verilmiştir. Bu amaçla İslam hukuku açısından paranın tarihi seyri, günümüzde bankaların ürettiği kaydi paraların iktisadi etkileri, İslam iktisadına göre ideal para önerisi ve sanal para birimleriyle ilgili problemler üzerine yazılara verilmiştir. Yine dört ayrı yazıdan oluşan ikinci bölümde kripto para birimlerinin de dayandığı blokzincir teknolojisi ve uygulama alanları İslami finans açısından değerlendirilmiştir. Bu bölümde bu teknolojinin sonucu ortaya çıkan akıllı sözleşmeler, ülkemizde hayata geçirilen “fiziksel altına dayalı dijital/kripto altın - BiGA” projesi ve İslami finans perspektifinden değerlendirmesini de bulacaksınız.”

Kitabın üçüncü bölümünde ise beş yazıda fıkhi açıdan kripto paraların ele alındığını ifade eden Doç. Dr. Murat Şimşek, “Bu minvalde bilgi teknolojisine dayalı finansal ürünlerin İslami finans ilkeleri bağlamında değerlendirilmesi, bitcoin özelinde İslam hukukuna göre kripto paralar ve bu konularda bugüne kadar yayınlanmış fetvaların tahlili ile İslam hukukçularının yaklaşımları doğrultusunda ortaya çıkan fıkhi hükümlerle ilgili bilimsel yazılar yer aldı” diye konuştu.

Eserin İslam iktisadı ve finansı alanına mütevazı bir katkı sunması ve başka çalışmalara ilham kaynağı olmasını temenni ettiğini kaydeden Şimşek, bölüm yazma tekliflerine olumlu karşılık vererek katkı sunan değerli bilim insanlarına da teşekkür etti.

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