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NEÜ, tüm üniversitelilere kapılarını açıyor

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (NEÜ), 01 HAZİRAN PAZARTESİ GÜNÜNDEN İTİBAREN TÜM YERLEŞKELERİNDE BULUNAN BİLGİSAYAR LABORATUVARLARINI VE KÜTÜPHANELERİNİ TÜM ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KULLANIMINA AÇACAĞINI DUYURDU.

NEÜ, tüm üniversitelilere kapılarını açıyor

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (NEÜ), 01 HAZİRAN PAZARTESİ GÜNÜNDEN İTİBAREN TÜM YERLEŞKELERİNDE BULUNAN BİLGİSAYAR LABORATUVARLARINI VE KÜTÜPHANELERİNİ TÜM ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KULLANIMINA AÇACAĞINI DUYURDU.

31 Mayıs 2020 Pazar 12:49
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NEÜ, tüm üniversitelilere kapılarını açıyor

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ), 01 Haziran Pazartesi gününden itibaren tüm yerleşkelerinde bulunan bilgisayar laboratuvarlarını ve kütüphanelerini tüm üniversite öğrencilerinin kullanımına açacağını duyurdu.

NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu tarafından yapılan açıklamada, “Bahar dönemi final ve bütünleme sınavları için bilgisayar, internet, kaynak ve çalışma ortamı ihtiyacı olan kendi öğrencimiz olsun olmasın tüm üniversite öğrencilerine destek olmaktan büyük memnuniyet duyacağız. Öğrencilerimiz okudukları üniversitenin öğrenci kimliği ve maskeleri ile birlikte hafta içi 08.00-17.00 saatleri arasında açık olan bilgisayar laboratuvarları ve kütüphanelerimizi kullanabilirler. Pandemi sürecinin normalleşme adımlarının atıldığı bu günlerinde biz de sosyal mesafe kurallarına uymak kaydı şartı ile sürece katkı sunmak istedik. Her bireyimiz gibi gençlerimiz de evde kaldıkları süreçte gerçekten zor bir dönem geçirdiler. En azından final ve bütünleme sınavlarında üniversitemizin imkanlarından yararlanmalarını istedik. İnternet, kütüphane, bilgisayar, sessiz çalışma ortamı gibi hem hasret kaldıkları hem de ihtiyaç duyabilecekleri konularda Konya’da ikamet eden tüm üniversitelilere kapılarımızı açıyoruz. Konya merkezde bulunan yerleşkelerimizin yanı sıra Ereğli ve Seydişehir yerleşkelerimizdeki kütüphane ve laboratuvarlarımız da aynı kapsamda. Bu ilçelerimizde ikamet eden öğrenciler de ilgili salonlarımızı kullanılabilirler. Bir süredir sessiz olan laboratuvar ve kütüphanelerimiz yine sessiz olacak. Ama inşallah bu sefer gençlerimizle. Şimdiden memleketimizin dört bir yanında uzaktan eğitim gören her bir gencimize sınavlarında başarılar diliyorum” dedi.

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