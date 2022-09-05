NEÜ, TEKNOFEST Karadeniz’den 6 derece ile döndü

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Samsun’da gerçekleşen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST’i Model Roket, Demirkuş, SineayStudio, Af-Tekno Gençlik ve BrAIn takımlarının elde ettiği 6 dereceyle tamamladı.

Samsun, Çarşamba Havalimanı’nda düzenlenen TEKNOFEST Karadeniz’de Model Roket takımı, TEKNOFEST Girişim Programı’na başvuran 434 girişimci arasından 100 bin TL’lik Ön Kuluçka Desteği’ni almaya hak kazanan 25 takımdan biri oldu. 524 başvuru arasından Demirkuş takımı ise, Helikopter Tasarım Yarışması’nda 2’ncilik ve sunum özel ödülünün sahibi oldu. 89 takım arasından SineayStudio takımı Turizm Teknolojileri Yarışması’nda 2’ncilik, Af-Tekno Gençlik takımı 526 proje içinden Eğitim Teknolojileri Yarışması’nda 3’ncülük, BrAIn takımı Sağlıkta Yapay Zeka Yarışması’nda en iyi sunum ödülünü kazandı. Başlangıcından bitimine festivali takip eden ve bu çerçevesinde temaslarda bulunan NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, TEKNOFEST’e katılan tüm takımları tebrik ederek yarışmalarda derece elde eden takımlara da başarılarının devamlı olması temennisinde bulundu.

Model Roket takımında, Uçak Mühendisliği Bölümü mezunu Enes Cankat, Uçak Mühendisliği yüksek lisans öğrencisi Hasan Şenyürek, Makine Mühendisliği Bölümü öğrencisi Mustafa Kamil Bozdoğan, Uçak Mühendisliği Bölümü mezunu Bünyamin Olağan yer alıyor. Demirkuş takımı, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi öğrencileri Oğuzkaan Dodurga, Abdulkadir Özdemir, Muratcan Sancılı ve Danışman Arş. Gör. Enes Günaltılı’dan oluşuyor. SineayStudio takımında ise, Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi öğrencileri Fatih Gönül, Orhan Özyurt ve Danışman Öğr. Gör. Yunus Büyükbayram yer alıyor. Doç. Dr. Pembe Oltulu danışmanlığında yarışmalara katılan BrAIn takımında da, Meram Tıp Fakültesi öğrencileri Furkan Acar, Esad Yurtseven, Furkan Demir, Omar Muhammed ve Merve Nur Gür yer alıyor. Af-Tekno Gençlik takımında, Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi mezunu Dr. Ramazan Divrik ve öğrencileri Mehmet Ege Demir ile Ahmet Yiğit Küçükdere yer alıyor.

Festivalde yer alan NEÜ standını da, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Baykar Teknoloji Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, AK Parti Konya Milletvekilleri Ziya Altunyaldız ve Selman Özboyacı, Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy, Konya Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Babür Özçelik ile birçok vatandaş ziyaret etti.