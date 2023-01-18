NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu: “Temel felsefemiz: Başarı”

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, yönetimdeki temel felsefe ve anlayışlarının başarı olduğunu söyledi.

Rektör Prof. Dr. Cem Zorlu, Ahmet Keleşoğlu Yerleşkesinde gerçekleşen geleneksel ‘Basın Buluşması’nda, gündemde olan farklı alanlardaki birçok projeyle ilgili açıklamalarda bulundu. Toplantıya, kendisine rektörlük görevini yeniden layık gören Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ederek başlayan Zorlu, “Yeni bir ekiple başladık. Eski ekip bu noktaya gelmemizde çok büyük katkılar sağladı. Kendilerine teşekkür ediyorum. Yeni ekip, yeni heyecan düşüncesiyle üst yönetimde bir yenilenme gerçekleştirdik. Dekan seviyesinde de değişikliklere gidiyoruz. Yönetimdeki temel felsefe ve anlayışımız başarı. Yürüyen değil koşan bir yönetimiz. Yönetici arkadaşlara göreve geldiğim andan itibaren dediğim şey şudur: Koşun, sadece bana konum bildirin. Enerjinizi ve becerinizi kullanarak zihninizde Türkiye’ye katkı sağlayacak projeler varsa bana sormadan uygulamaya geçin. Üniversiteler ancak bu şekilde başarılı olurlar” dedi.

“İddialarımız hayal değil, mümkün ve oradalar”

Toplantıda göreve yeni başlayan rektör yardımcılarını ismen tanıtan Rektör Zorlu, “hayal etmek” konusunda bazı değerlendirmelerde bulundu. Rahmetli Prof. Dr. Necmettin Erbakan hocanın hayal kurmaya atfettiği önemi vurgulayan Zorlu, “Erbakan hocanın hedeflerine hayal olarak bakılırdı. Çok derin bir ufku derin bir öngörüsü olan bir şahsiyetti. İlginçtir, Necmettin Erbakan Üniversitesi ile ilgili iddialarımız da bazen bir hayal olarak algılanıyor. Ama bunlar hayal değil, mümkün ve oradalar, birileri ulaşmış, biz de ulaşabiliriz. Şimdi yeni hayalimiz; Türkiye’de ilk beş, dünyada ilk 500’e girmiş ve burada sürekli var olan bir üniversite olmak. Ben ilk 10’a girme iddiamı söylerken birçok arkadaş gülüyordu. Rabbimin inayeti ile oldu. Biz sadece gayret gösterdik. İkinci dönemin ortalarında ilk 10’a gireriz derken daha birinci dönemin sonunda devlet üniversiteleri arasında ilk 8’e yerleştik. Cumhurbaşkanımıza Türkiye’de ilk 5’in sözünü verdim” ifadelerini kullandı.

1 milyar lira hayırsever katkısı

Üniversitenin fiziki koşulları hakkında bilgiler veren Rektör Zorlu, “Önce tohum atacaksınız, sonra meyvesini alacaksınız. Biz tohum attık ve meyvesini almaya başladık. Fiziki anlamda üniversitemiz çok ciddi gelişmeler kat etti. Daha kat edeceğimiz epey yolumuz var. Üniversitemize hayırseverlerden kazandırdığımız fiziki projelerin bugünkü değeri 1 milyar TL’nin üzerinde. Kamudan kaynaklarıyla tamamladığımız fiziki projeler de 1 milyarın üzerinde. Bu yatırımların hepsi Konya’ya kazandırılıyor. Fiziki anlamda söyleyeceğim şu, önümüzdeki 4 yılın sonunda Köyceğiz Kampüsünü; Öğrenci Yaşam Merkezi, Spor Kompleksine sahip, peyzajı bitmiş bir kampüs olarak tamamlayıp görevi teslim edeceğiz inşallah, hedefimiz bu” şeklinde konuştu.

“Akademisyenlerimizin önü sonuna kadar açık”

Akademisyende ve öğrencide başarı duygusunu harekete geçirecek akademi ödülleri, bölüm birincileri ile geleceğe mesaj kapsülü, akademik atama kriterlerini yükseltme gibi çalışmalar yaptıklarını ifade eden Zorlu, “Başarıya odaklı bir üniversiteyiz. Başarılı olmak istiyorsanız, Türkiye ve dünyada söz sahibi olan bir üniversite olmak istiyorsanız bunun temelini şimdiden atmak zorundasınız, başarılı insanları buraya çekmeniz gerekir. Akademisyen alımlarında bu hususa dikkat ediyoruz, net ve şeffafız. Adaletli ve başarı merkezli bir alım yaptığınızı ortaya koymazsanız kaliteli akademisyenler gelmez. Şu anda üniversitemize büyük bir teveccüh var. İç barış ve huzurumuz var. Memleketimiz için yararlı bir şeyler yapmak isteyen akademisyenlerimizin önü sonuna kadar açık. İnşallah gelecek yıllarda diğer ülkelerle lisans ve yüksek lisans seviyesinde çift diploma uygulamasına başlayacağız. Uluslararası arenada tanınan bilinen bir üniversite olabilmek için bunlar gerekli” dedi.

Yapacakları önemli projelerden birisinin de Türk Müziği Devlet Konservatuvarı bünyesinde kurulacak ortaokul ve lise olduğunu belirten Rektör Zorlu; Necmettin Erbakan Üniversitesinin öncülüğünde Milli Eğitim Bakanlığı ve Konya Büyükşehir Belediyesi ile birlikte yürütülen çalışma sonucunda Türkiye’de ilklerden biri olarak bir atılımı gerçekleştireceklerini belirtti.

“Hedefimiz, niceliğiyle değil niteliğiyle konuşulan bir üniversite”

Necmettin Erbakan Üniversitesi için kritik öneme haiz bir konu olarak nitelik hususuna da değinen Rektör Zorlu, “Üniversite olarak öğrenci sayılarımız yükselmeyecek, azalacak. Bazı bölümlerdeki öğrenci sayılarını azaltacağız. İkinci öğretimi kapatacağız. Şu anda ön lisans, lisans ve lisansüstü olmak üzere öğrenci sayımız 40 bin civarında. Bu sayıyı 30 binlere çekeceğiz. Niye? Bakın kaliteli ve iddialı üniversitelerdeki öğrenci sayısına, bu rakamlarda bile değil. İddialı ve kaliteli bir üniversite olmak istiyorsanız asıl nitelikli öğretim üyesi sayısını arttırmak zorundasınız. Öğretim üyelerinin sadece derse giren öğretim üyesi değil aynı zamanda araştırma yapan, proje peşinde koşan, makale yazan öğretim üyeleri olması gerekir. Bunların da haftada 30-40 saat derse girilerek yapılması mümkün değil. Biz, öğretim üyelerimizin daha çok araştırmaya, projeye yönelik işler yapmasını istiyoruz. Bu imkanı sağlamak için de öğrenci sayımızı aşağıya çekmek istiyoruz. Necmettin Erbakan Üniversitesi olarak hedefimiz; niceliğiyle değil niteliğiyle konuşulan ve Türkiye’de ve dünyada bu noktada hamleler yapmış bir üniversite haline gelmek” diye konuştu.

“Potansiyelimizi arttırmaya devam edeceğiz”

Göreve geldiklerinde dünyaca bilinen sıralama kuruluşlarının radarına giremediklerini, ancak bugün itibarıyla uluslararası arenada altı sıralamaya dahil olduklarının altını çizen Zorlu, “İlk defa 2022 yılında listeye dahil olduğumuz Times Higher Education’ın dünya üniversiteleri sıralamasında 2022’de 1200+ bandındaydık. 2023 yılında 1000 - 1200 bandı arasına girdik ama özel ilişkilerimizden edindiğimiz bilgiye göre 1084’üncü sıradayız. Türkiye’de tüm üniversiteler içerisinde 2022’de 44’üncü sıradaydık. 2023’te 30 sıra birden yükselerek 14’üncü sıraya yerleştik. 2022’de devlet üniversiteleri içerisinde 33’üncü sırada iken 2023 sıralamasında 8’inci sıraya yükseldik. Dünya genelinde sıralamaya giren 1799 üniversite arasında ‘Öğretim’ kategorisinde 384. sıradayız. Türkiye’deki 207 üniversite arasında da ‘Öğretim’ kategorisinde 2’nci sıradayız. Bu Konya’nın başarısı, bu hep birlikte sağladığımız bir başarı. İnşallah bunun arkası gelecek. Başarı odaklı tüm akademisyenlere imkanlarımızı sonuna kadar açma zihniyetine sahip yönetim anlayışıyla, akademisyenlerin kadro derdine düşmedikleri, sadece akademik çalışma ve projeler için çalıştıkları bir üniversite olduk. Potansiyelimizi arttırmaya devam edeceğiz. Hür düşünceye, bilime, ortak akla, başarıya, istişareye, dayanışmaya önem veren bir üniversiteyiz. İkinci dönemimizde, öncekinden daha başarılı, daha bereketli bir dönem geçirmek temenni ediyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.