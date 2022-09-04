NEÜ Model Roket Takımından TEKNOFEST’te girişimcilik başarısı

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Uçak Mühendisliği ile Makine Mühendisliği Bölümü öğrenci ve mezunlarından oluşan Model Roket takımı, TEKNOFEST Karadeniz’de 100 bin TL’lik girişim programı ön kuluçka desteği almaya hak kazandı.

Model Roket takımı üyeleri Uçak Mühendisliği Bölümü mezunu Enes Cankat, Uçak Mühendisliği yüksek lisans öğrencisi Hasan Şenyürek, Makine Mühendisliği Bölümü öğrencisi Mustafa Kamil Bozdoğan, Uçak Mühendisliği Bölümü mezunu Bünyamin Olağan ödüllerini, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Görgün, TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal ile Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır’ın elinden aldı. Yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgiler veren Model Roket takımı üyesi Enes Cankat, “2018, 2019 ve 2020 yıllarında TEKNOFEST Roket Yarışması’na katılım sağladık. Yaptığımız çalışmaların sonucunda havacılık ve uzay teknolojileri alanında bilgi ve tecrübe sahibi olduk. Bu bilgi ve tecrübelerin ışığında, 2020 yılında ‘modelroket.com’ web sitesini açarak sonraki yıllarda bu alanda çalışmalar yapacaklar için dokümantasyon sağladık. 2021 ve 2022 yıllarında havacılık, uzay teknolojileri ve ekipmanlarının üretim ve satışını gerçekleştirdik. Aynı zamanda roketlerde kullanılan motorlar için de AR-GE ve üretim çalışmalarımız oldu” dedi.

Cankat, ilerleyen süreçlerde havacılık ve uzay teknolojileri alanındaki kurumlarla süreklilik arz eden anlaşmalar yaparak alt yüklenici bir firma olmayı, buradan edindikleri tecrübeyle de kendi uzay araçlarını gökyüzüyle buluşturmayı hedeflediklerinin de altını çizdi.