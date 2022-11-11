NEÜ Köyceğiz Yerleşkesinde fidanlar toprakla buluştu

Gelecek nesillerin çevre bilinciyle yetişmesi ve daha yeşil bir Türkiye için 81 ilde Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla eş zamanlı düzenlenen fidan dikme etkinliği çerçevesinde Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Köyceğiz Yerleşkesinde fidan dikme etkinliği gerçekleştirildi.

NEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oğuz Doğan, Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Emre Çınar’ın yanı sıra yöneticiler, akademik ve idari personel ile öğrencilerin katıldığı etkinlikte yüzlerce fidan toprakla buluştu.

Programda konuşan NEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oğuz Doğan, “Konya’nın ve ülkemizin daha yeşil bir yer olması, gelecek nesillerin bu konuda bilinçlenmesi için çok anlamlı bir gün. Böyle bir günde millet olarak 7’den 77’ye daha yeşil Türkiye adına çok önemli ve çok yararlı bir iş yapıyor, fidanlar dikiyoruz. Bugün diktiğimiz fidanlar inşallah geleceğe nefes olacak. Her nerede olursak olalım doğayı korumalıyız ve bizlere nefes olan varlıklara sahip çıkmalıyız. Bu tür sosyal faaliyetlerde yer almanın, bu konularda sorumluluk bilinciyle hareket etmenin önemli ve gerekli olduğunu düşünüyorum. Bugün burada bulunan, tüm Türkiye’de ağaçlandırma etkinliğine katılan ve emek veren herkesi kutluyorum” dedi.