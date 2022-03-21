Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) ile Özbekistan üniversiteleri arasında iş birliği antlaşmaları imzalandı.

Özbekistan Al-Bukhari Üniversitesi Rektörü Akhmedov Muzaffar Buribaevich, Cizzak Pedagoji Enstitüsü Rektör Yardımcısı Khaydarov Ilhom Qudratovich ve Ulusal Özbekistan Üniversitesi temsilcileri, beraberinde yer alan heyetle birlikte Necmettin Erbakan Üniversitesi’ne ziyarette bulundu. Ziyaret kapsamında, kurumlar arasındaki iş birlikleri fırsatlarının ve mevcut potansiyellerin gözden geçirildiği, yeni iş birliklerine yönelik imkanların tartışıldığı bir toplantı gerçekleştirildi. NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu’nun başkanlık ettiği toplantıda, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zekeriya Mızırak, Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Birol Mercan, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdal Hamarta, Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatma Arslan, Kondil Müdürü Doç. Dr. Serdar Derman, Dış İlişkiler Genel Koordinatörü Doç. Dr. Gökhan Bozbaş, Uluslararasılaşma Koordinatörü Prof. Dr. Branislav Radeljic, Erasmus Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Şeyma Akın, Mevlana Koordinatörü Öğr. Gör. Muhammed Said Topal yer aldı.

“Özbekistan ile ilişkileri önemsiyoruz”

Toplantının açılış konuşmasını yapan NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, Türkiye ve Özbekistan’ın ortak bir dil ve tarihe sahip, benzer kültür ve geleneklere dayanan iki dost ülke olduğunu söyleyerek, “Buradan hareketle Özbekistanlı misafirlerimiz aslında öz vatanlarındalar, onlara gönülden ‘hoş geldiniz’ diyorum. Türkiye ile Özbekistan ilişkilerinin yeni döneminde, Türkiye’nin eğitim alanı da Özbekistan için çekici hale geldi ve Türkiye’ye gelen Özbekistanlı öğrenci sayımız hızla arttı. Bu çerçevede üniversite olarak, Özbekistanlı öğrenci, akademisyen ve araştırmacılara uygun bir eğitim ve araştırma ortamı sunuyoruz” dedi.

Al-Bukhari Üniversitesi Rektörü Akhmedov Muzaffar ise, Türkiye’de bulundukları süre boyunca kültürel olarak hiç zorluk çekmediklerini ve kendi öz yurtlarında gibi her yerde Türk misafirperverliği ile karşılaştıklarını bundan da büyük mutluluk duyduklarını ifade etti. Gerçekleştirdikleri ziyaret ile üniversiteler arasında akademik iş birlikleri alanında atılması planlanan ortak adımların detaylarını konuşmak istediklerini belirten Rektör Muzaffar, iki kardeş ülke arasındaki akademik iş birlikleri konularında görüş alışverişinde bulunmak ve bunların takipçisi olarak devam ettirmenin iki ülkenin geleceğine çok önemli katkılar sunacağını vurguladı.

Akademik işbirlikleri alanında atılacak yeni ve önemli girişimlerle, iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da köklü hale gelmesinin amaçlandığı görüşmelerin önemli çıktılarından birisi de NEÜ ile Al Bukhari Üniversitesi paydaşlığında Özbekistan’da bir Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (KONDİL) şubesi açılması ve öğrenci, personel değişimi için altyapı oluşturulması konusu oldu.