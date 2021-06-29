NEÜ ile Konya Müftülüğü arasında iş birliği protokolü

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) ile Konya Müftülüğü arasında üniversitede üretilen bilgiyi halkla buluşturmayı amaçlayan geniş kapsamlı iş birliği protokolü imzalandı.

NEÜ Rektörlük Toplantı Salonunda gerçekleştirilen protokol töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Cem Zorlu, üniversitede üretilen bilginin, halka iletilmesinin kendileri açısından önemli olduğunu vurguladı. Rektör Zorlu, “Konya Müftülüğü, üretilen bilginin halkımıza aktarılması konusunda önemli bir kurum. Yaptığımız protokolün güzel yansımaları olacağını düşünüyorum. Bu protokolün İlahiyat Fakültesi başta olmak üzere diğer birimlerimizde ürettiğimiz pek çok birikimin halkımıza ulaştırılması konusunda ciddi bir irtibat kanalı oluşturacağı kanaatini taşıyorum. Birçok alanda güzel işler ortaya koyacağımız bir yol haritası belirlemiş bulunuyoruz. Bu protokol vesilesiyle, Köyceğiz Yerleşkemizde yarım kalan camimiz için müftümüz ve halkımızdan destek bekliyoruz. Öğrencilerimizin eğitim-öğrenim dönemlerinde ibadetlerini kampüsümüzde yapabilmeleri için hep birlikte gayret edelim” dedi.

Konya Müftüsü Doç. Dr. Ali Öge de, protokolün hayırlara vesile olmasını temenni ederek, “Bilginin üretildiği ve insanlara aktarıldığı yerlerden biri de üniversiteler. Necmettin Erbakan Üniversitesi de dini bilgiyi üreten ve dini eğitim açısından köklü bir fakülte olan Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesini bünyesinde barındırıyor. Müftülükler olarak Diyanet İşleri Başkanlığımızın talimatlarıyla, bu dini bilgilerin ve din eğitiminin halkımızla buluşturulması noktasında gerekenleri yerine getirmeye gayret ediyoruz. Yaptığımız protokolle, üniversitede üretilen dini bilgiyi ve din eğitimini uygulamayla birleştirerek Konyamıza sunacağız inşallah” şeklinde konuştu.

NEÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Zekeriya Mızırak ve Prof.Dr. Muhiddin Okumuşlar’ın da hazır bulunduğu tören, imzaların atılmasının ardından hediye takdimi ile sona erdi.