NEÜ İlahiyat Fakültesinde 15 Temmuz sergisi

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinlikleri çerçevesinde fotoğraf sergisi açıldı.

“Milli İradenin İhanete Karşı Şahlanışı” başlıklı fotoğraf sergisinin açılışı Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi Kongre Merkezi girişinde yapıldı. Açılışa Fakülte Dekanı Fikret Karapınar, Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Aytekin Şenzeybek, idari ve akademik personelin yanı sıra davetliler katıldı.

Açılışta konuşan Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fikret Karapınar, “Bu fotoğraf sergisiyle amacımız yaşanan acıları ve üzüntüleri tekrar yaşatmak değildir. Buradaki maksadımız geçmişte yaşanan elim olayları hatırlatarak gelecekte aynı hadiselerin tekrarlanmasının önüne geçilmesini sağlamaktır. Rabbim bu tür acıları bir daha yaşatmasın” dedi.

Konuşmanın ardından tören katılımcıların sergideki eserleri gezmesi ile sona erdi. Sergi, 20 Temmuz’a kadar ziyarete açık olacak.