NEÜ GSF, 1001 Gözle Rize Kısa Film Festivalinden ödülle döndü

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü öğrencileri, Rize Belediyesinin Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın destekleriyle düzenlediği "1001 Gözle Rize" ödüllü kısa film yarışması festivalinden ödülle döndü.

Alanında uzman jüri üyelerinin detaylı değerlendirmeleri sonucunda festivalde dereceye giren filmler belirlendi. NEÜ GSF Radyo, Televizyon ve Sinema bölümü henüz öğrenci aldığı ikinci yıl olmasına rağmen festivalde önemli bir başarının altına imza attı. Bölümün ikinci sınıf öğrencileri İbrahim Abay ve Ali Çakıroğlu’nun yönetmenliğini yaptığı "Hemşin’in İlmekleri" belgeseli yarışmada üçüncü olarak derece elde etti.

NEÜ GSF Radyo, Televizyon ve Sinema Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Salih Gürbüz derece elde eden öğrencilerin bölümlerinde hem teorik hem de uygulama eğitimini bir arada aldıkları için kısa sürede bir filmin tüm aşamalarını başarıyla tamamlayabildiklerini ifade etti. Salih Gürbüz, kazanılan ödülü bölümün kurulmasından bugüne kadar desteklerini esirgemeyen NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu’ya hediye ettiklerini söyledi. Gürbüz ayrıca öğrencilerin kendini geliştirmesinde, iyi bir eğitim almasında büyük özveri gösteren bölüm öğretim elemanlarına da katkılarından dolayı teşekkür etti.