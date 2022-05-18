NEÜ Geliştirme Vakfı ofisi açıldı

Necmettin Erbakan Üniversitesi Geliştirme Vakfı (NEVA) ofisinin açılışı İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan’ın katılımıyla yapıldı.

Açılış programına Konya Valisi Vahdettin Özkan, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, merkez Meram ve Karatay ilçe başkanları Mustafa Kavuş ile Hasan Kılca ve protokol mensupları katıldı. Açılış konuşmasını yapan NEÜ Rektörü Cem Zorlu, NEÜ Geliştirme Vakfı ile ilgili bilgiler vererek, “Konya’mızın güzide insanlarının, başta belediye başkanlarımızın da katılımıyla bir mütevelli heyeti oluşturmak suretiyle vakfımızı kurduk. Vakıf harekete geçti ve bir takım faaliyetlere de başladı. Merkezimiz biraz geç açıldı elbette. Temel hedefimiz şu: Necmettin Erbakan Üniversitesi, Necmettin Erbakan’ın adına yaraşır bir üniversite olma mottosuyla yola çıkınca hedefimiz ne olacak? Akademik anlamda öğrencilerimize ve öğretim üyelerimize birtakım destekler sağlamak suretiyle eğitim kalitesini artırmak. Temel hedefimiz bu. Bu çerçevede bu sene faaliyetlerimize başladık. Ödüller vermeye, burslar vermeye başladık. İhtiyaç bursları veriyoruz ama aynı zamanda bizim temel hedefimiz başarı bursu, tematik burslar. Yurt dışı bursları veriyoruz, yurt dışından yabancı öğrenciler getiriyoruz. Akademik anlamda başarılı olan arkadaşlarımıza, öğretim üyelerimize bir takım imkanlar sunuyoruz. İnşallah Konya’mızın desteğiyle birlikte Necmettin Erbakan Üniversitesi çok iyi noktalara gelecek. Bu konuda en büyük destekçisi olacak vakfımız” dedi.

Konya’nın bir payitaht şehir olduğunu ve bu geleneğini eğitimde de sürdüren bir şehir olduğunu belirten Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da, “Konya, 5 üniversitesinde 120 bin öğrencisiyle Türkiye’nin önemli öğrenci şehirlerinden birisi. Üniversitelerimizin hepsiyle gurur duyuyoruz. Özellikle NEVA ile öğrencilerimizin ve akademisyenlerimizin burslandırılması eğitim kalitesine çok ciddi bir katkı sağlayacak” şeklinde konuştu.

Konya Valisi Vahdettin Özkan da, ilmin, irfanın merkezinde olduklarını ifade ederek, “Konya’mızın, şehrimizin bu kadim geleneğinin ifadesi olarak üniversitede hassaten sivil anlamda ilim, irfan işlerine dokunabilecek bir kurumun hayırlı işin açılışında hep beraberiz. Hayırlı uğurlu olsun. Üniversitemize bereket ve marifet getirsin” ifadelerini kullandı.

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan ise, Konya’da bulundukları için çok mutlu olduklarını söyleyerek, “Bizim vakıf geleneğimiz bugün Amerika başta olmak üzere batının aslında devam ettirdiği üst düzeyde, özellikle bu tür eğitim faaliyetlerine destek için devam ettirdiği bir müessese. Bizler yeniden bu müesseseyi artık tevarüs ettirip, devam ettirmek, daha ötesine geçmek durumundayız. Bugün Harvard Üniversitesi’ni, Harvard Üniversitesi yapan şey 55 milyar doları aşmış olan bir vakıf birikimidir aslında. Biz de inşallah ülkemizde aslında bir medeniyet nöbetini devralma iddiasındaysak, bu mücadelenin merkezinde de üniversitelerimiz yer alacaksa, bu hedefe yürümenin merkezinde üniversitelerimiz yer alacaksa o zaman üniversitelerimizin bu tür maddi imkanlarını, cari harcamaların dışarısında kalan araştırmaya yönelik, özellikle ihtiyaç sahibi başarılı öğrencilerin desteklenmesine yönelik imkanları bu büyük vakıflar vasıtasıyla sağlayabiliyoruz. Bizim de Rize’deki Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’ni Geliştirme Vakfında benzer bir tecrübemiz oldu ve hamdolsun oradaki üniversitemizin de geçtiğimiz yıllarda çok iyi mesafe almasına vakıf olarak katkı sağlayabildik. İnşallah Konya’daki Necmettin Erbakan Üniversitesi Geliştirme Vakfı da üniversitemizin, Konya gibi güzel bir eğitim şehrinin dünya çapında işler yapmasına katkı sağlayacaktır. Bütün katkı sağlayanlara, destek verenlere teşekkür ediyorum. Üniversite rektörümüze ön ayak olduğu için teşekkür ediyorum. Bundan sonrası aslında bizim üniversitelerimizden, bu eğitim kurumlarımızdan beklenti içerisine girmemiz, onları adeta yormamız, zorlamamız, sıkıştırmamız lazım. İşte bu vakıflar da bunun aracısı olacak. Bu vakfa nasıl destek vereceğiz? Sonunda bu üniversite topluma, ümmete, ülkeye ne tür katkılar sağlayacak? Bunu da görmek kaydıyla inşallah üniversitemizi ve gençliğimizi, nesillerimizi NEVA da destekleyecek. Bütün emeği geçenlere tekrar teşekkür ediyor, hayırlı uğurlu olsun diyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından dua edilerek NEÜ Geliştirme Vakfı ofisinin açılışı yapıldı.