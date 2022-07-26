Necmettin Erbakan Üniversitesi, ODTÜ DİK-İHA yarışmasında zirvede

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Göktürk takımı, Boeing firmasının sponsorluğunda Orta Doğu Teknik Üniversitesince (ODTÜ) bu yıl altıncısı düzenlenen “Dikey Kalkış İniş (DİK-İHA) Yapabilen Uçak Tasarla, Yap, Uçur Yarışması”nda birinci oldu.

Yarışmacılardan özgün tasarım, yerli üretim ve tam otonom görev yapan hibrit İHA prototipi istenen yarışmada Göktürk takımı, otonom olarak en uzun süre havada kalan, hedefi görüntü işleme ile otonom olarak tespit eden ve hedefe faydalı yükü bırakan DİK İHA’yı tasarlayan, yapan ve uçuran takım olarak birinciliği elde etti. Geçmiş yıllarda takım olarak kazanılan 2 birincilik ve 2 ikincilik ödülüne yenisini eklediklerini belirten Göktürk takım kaptanı Kürşat Çiçin, bu yıl düzenlenen 3 farklı insansız hava aracı yarışmasına ekip olarak danışman hocalarıyla beraber hazırlandıklarını kaydetti.

Takım danışmanı NEÜ Mühendislik Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Dr. Emrehan Yavşan ise, başarının elde edilmesinde emeği geçen ve kendilerine destek veren herkese teşekkür etti.

Danışmanlığını Araştırma Görevlisi Emrehan Yavşan’ın yaptığı Göktürk takımında; Kürşat Çiçin, Kadir Arslanpınar, Ali Kankaya, Sena Türker, İlknur Keskin, Halit Hakan Hızlı, Emine Çağlar, Fatma Yalçınkaya, Dilara Sevim Polat, Hediye Orhan yer alıyor.