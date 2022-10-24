Nasreddin Hoca Fıkra Canlandırma Yarışması Bölge Finalleri çekişmeli geçiyor

Konya’nın Akşehir İlçe Belediyesi tarafından Nasreddin Hoca Anma Günleri çerçevesinde Milli Eğitim Bakanlığı işbirliği ile düzenlenen 6. Ulusal İlkokullar Arası Nasreddin Hoca Fıkra Canlandırma Yarışması Bölge Finallerinde küçüklerin performansı göz dolduruyor.

Akşehir Kültür Merkezi ile Akşehir Şehit Ömer Halisdemir Kültür Merkezinde yapılan bölge finalleri yarışmalarında küçük öğrencilerin yaptıkları tiyatro gösterileri izleyenlerin büyük beğenisini topladı. Akşehir Kültür Merkezinde Ege Bölgesi ve Batı Karadeniz Bölgesi bölge finalleri gerçekleştirilirken, Şehit Ömer Halisdemir Kültür Merkezinde ise Doğu Karadeniz Bölgesi ve Akdeniz Bölgesi bölge finalleri yapıldı. Yarışmalara katılan Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, tüm yarışmacılara hediyelerini takdim etti. Başkan Akkaya, Nasreddin Hoca’nın vefatının 738. yıldönümünde anma programı çerçevesinde birçok etkinlikleri paydaşlarla birlikte yaptıklarını hatırlatarak, “Bu etkinliklerimizin birisi de ulusal bazda yapılan ve Mili Eğitim Bakanlığımızın koordinasyonuyla gerçekleştirilen 6. Ulusal İlkokullar Arası Nasreddin Hoca Fıkra Canlandırma Yarışmasının bölge finalindeyiz. Protokolümüz ve sizlerin katılımıyla birlikte 7 ilimizi Akşehir Kültür Merkezinde ve 5 ilimizi de Şehit Ömer Halisdemir Kültür Merkezinde ağırlayarak fıkra canlandırma yarışmalarımızı başlattık. Yarışmalarımız Çarşamba günü Türkiye finaliyle sona ermiş olacak. Birincilere 20 bin, ikincilere 15 bin ve üçüncülere 10 bin TL olmak üzere para ödüllerimiz var. Bölge birincilerimizi de unutmamak gerekiyor, 2 bin TL de onlara ödüllerimiz var. Nasreddin Hoca Anma Günlerini biz 6 yıl önce başlattık ve emin adımlarla ilerliyoruz. Uluslararası Nasreddin Hoca Şenliklerimiz 63 yıldır yapılageliyor. Tüm Dünya Covid 19 salgını ile malum bir şansızlık yaşadı. Ama bizler pas geçemedik. Dijital ortamda yarışmalarımızı devreye alarak gerçekleştirmeyi sürdürdük. Kazananlara da ödüllerini yine takdim ettik. Yüz yüze yarışma yapma imkanı belli olmadığı için geçen yıldan buraya finale gelen okullarımız geçtiğimiz eğitim öğretim yılında da ilçe birincileri Nisan ayında ve il birincileri de Mayıs ayında seçilmiş oldu. Hayırlısı olsun. Bir müjdemiz daha olacak. İlk fırsatta nasip olursa Türkiye Cumhuriyetleri Azerbaycan, Özbekistan, Kazakistan olmak üzere bu yarışmalarımızı uluslararası niteliğini de kazandırarak taşımış olacağız" dedi.

Akşehir Şehit Ömer Halisdemir Kültür Merkezi’nde Doğu Karadeniz Bölgesinden 3, Akdeniz Bölgesinden 2 ekibin yarıştığı bölge yarışmasında, Kahkaha Çeşmesi (Doğu Karadeniz) ve Geçmişten Geleceğe Yolculuk (Akdeniz) rumuzlu ekipler bölgelerinin birincisi olurken, Akşehir Kültür Merkezi’nde ise Ege Bölgesinden 5, Batı Karadeniz Bölgesi’nden 2 ekibin yarıştığı bölge finalleri yarışmasında Yıldızlar (Batı Karadeniz) Yarenler (Ege) rumuzlu ekipler bölgelerinin birincileri olarak Türkiye Finali’ne katılmaya hak kazandılar.