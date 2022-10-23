Nasreddin Hoca Anma Günleri başladı

Konya’nın Akşehir İlçe Belediyesi tarafından düzenlenen Nasreddin Hoca Anma Günleri “Sabahın Seherinde Nasreddin Hoca’dan Esintiler” etkinliği ile başladı.

Akşehir Belediyesi tarafından Nasreddin Hoca’yı anmak, onu gelecek nesillere daha iyi aktarmak, Nasreddin Hoca’nın bilge kişiliğini, ulemalığını anlatabilmek ve onu tüm dünyaya daha iyi tanıtabilmek amacıyla düzenlenen Nasreddin Hoca Anma Günleri; sabah namazı düzenlenen ‘Sabahın Seherinde Nasreddin Hoca’dan Esintiler’ etkinliği ile başladı. Hasan Paşa İmaret Camisi’ndeki sabah namazı öncesi İlçe Müftüsü Ahmet Müjdeci tarafından Nasreddin Hoca’nın dini kişiliği ve ulemalığı hakkında bilgiler verildi. Müjdeci, “Akşehir’imizin manevi mimarlarının başında Nasreddin Hoca’mız gelir. Vefatının 738. Yıldönümünde kendisini rahmetle minnetle yad ediyoruz. Nasreddin Hoca’mız ülkemizde ve dünyada bir insanın tanıdığı bir kişi. Hemen hemen dünyada kendisini tanımayan yok gibi” diye konuştu.

Sabah namazının kılınmasının ardından cemaat Nasreddin Hoca Türbesi’ne geçerek toplu halde dua etti. Burada bir konuşma yapan Akşehir Belediye Başkanı Dr. Salih Akkaya, “Sabahın Seherinde Nasreddin Hoca’dan Esintiler” programına katılan herkese teşekkür ederek 4 gün boyunca sürecek Nasreddin Hoca Anma Günleri programı hakkında da katılımcılara bilgi verdi. Bu yılki etkinliklerde Milli Eğitim Bakanlığı işbirliği ile düzenledikleri 6. Ulusal İlkokullar Arası Nasreddin Hoca Fıkra Canlandırma Yarışması hakkında da bilgi veren Başkan Akkaya yarışmanın bölge finalleri ile Türkiye Finali’nin Akşehir’de yapılacağını söyledi. Etkinlikler çerçevesinde Kütahya’da Dumlupınar Üniversitesi’nde konferans verileceğine değinen Başkan Akkaya, Nasreddin Hoca için Mevlid-i Şerif okutulacağını söyledi.

Türbe ziyaretinin ardından katılımcılara Nasreddin Hoca Meydanı’ndaki konakta çorba ikramı yapıldı. Etkinliğe Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, AK Parti İlçe Başkanı Abdurrahman Çardakoğlu, İlçe Müftüsü Ahmet Müjdeci, bazı kamu kurum ve belediye birim müdürleri, Belediye Meclis Üyeleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.