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Muhtarlık Bilgi Sistemi talepleri karşılıyor

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin il genelindeki bin 154 muhtarın verdikleri hizmetleri kolaylaştırmak ve talepleri muhataplarına en sağlıklı ve verimli yoldan iletmesine olanak sağlamak amacıyla hayata geçirdiği Muhtarlık Bilgi Sistemi (MUBİS) sayesinde çok daha hızlı ve etkin hizmet veriliyor. 2020 yılında muhtarlardan gelen 10 bine yakın talebe geri dönüş sağlandı.

KONYA 02.02.2021, 14:34
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Muhtarlık Bilgi Sistemi talepleri karşılıyor

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin il genelindeki bin 154 muhtarın verdikleri hizmetleri kolaylaştırmak ve talepleri muhataplarına en sağlıklı ve verimli yoldan iletmesine olanak sağlamak amacıyla hayata geçirdiği Muhtarlık Bilgi Sistemi (MUBİS) sayesinde çok daha hızlı ve etkin hizmet veriliyor. 2020 yılında muhtarlardan gelen 10 bine yakın talebe geri dönüş sağlandı.

Konya Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık Bilgi Sistemi (MUBİS) ile Konya’nın 31 ilçesindeki muhtarların yükünü azaltırken işlerin daha hızlı gerçekleşmesine katkı sağlıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya’nın dünyanın en büyük yerel yönetim organizasyonlarından birine sahip olduğunu belirterek, muhtarların da bu dev idari yapıda Büyükşehir Belediyesi’nin yönetim omurgasının kılcal damarlarını temsil ettiğini söyledi.

Bütün ilçelerde 4 yıldan fazla süredir uygulanan Muhtarlık Bilgi Sistemi ile işlerin daha hızlı gerçekleşmesini sağladıklarını kaydeden Başkan Altay, şunları kaydetti: “Konya’mızın 1.154 mahallesinde sorunların çözülmesi ve taleplerin yerine gelmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu konuda en önemli referans noktamız çok değerli muhtarlarımız. Muhtarlarımızdan 2020 yılında 10 bine yakın talep aldık. Bu talepleri MUBİS üzerinden değerlendirerek geri dönüş sağladık. İlçe belediyelerimizin hizmet alanına giren talepler ise belediyelerimize yönlendirildi. Yine aynı yıl içinde ilçelerimizdeki 1.016 muhtarımıza ilk yardım eğitimi verirken pandemi tedbirleri kapsamında ise muhtarlarımızın tamamına 58 bin adet hijyen desteğinde bulunduk.”

MUBİS ile Konya merkez ve ilçelerinde görev yapan bin 154 mahalle muhtarının taleplerinin muhataplarına en sağlıklı ve verimli yoldan iletmesine olanak sağlanıyor. Hangi ilçeden hangi yatırımlara ne kadar talep olduğu konusunda istatistiklerin de tutulduğu sistem ile muhtarlar; yüz yüze görüşme gerektirmeden taleplerini, şikayet veya teşekkürlerini ister ekran başından, isterse mobil uyumlu sistem üzerinden iletip cevaplarını takip edebiliyor.

mubis.konya.bel.tr adresinden sisteme giren muhtarlar, yeni talep ekleyebilirken cep telefonlarına gelecek takip numarası ile taleplerini takip edebiliyor, daha önce girdikleri talepleri liste halinde görebiliyor, taleplere belediyenin verdiği cevaplara ulaşabiliyor. Ayrıca kendilerine yönelik bütün duyuruları görebilen muhtarlar, ad-soyad, kullanıcı adı, telefon, e-posta ve şifre gibi bilgileri de düzenleyebiliyor.

Öte yandan, Konya Büyükşehir Belediyesi, 31 ilçedeki yatırımların durumuna ve detaylarına Koordinasyon Bilgi Merkezi Yatırım İzleme Ekranı (KOBİM) üzerinden ulaşabiliyor.
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