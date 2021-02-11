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Motosiklet kazasında ağır yaralanan genç için hava ambulansı
Konya’nın Beyşehir ilçesinde geçirdiği motosiklet kazasında ağır yaralanan genç, ambulans helikopteriyle Konya’daki hastaneye sevk edildi.
KONYA 11.02.2021, 15:51
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Konya’nın Beyşehir ilçesinde geçirdiği motosiklet kazasında ağır yaralanan genç, ambulans helikopteriyle Konya’daki hastaneye sevk edildi.Edinilen bilgiye göre, Beyşehir ilçesinde geçirdiği motosiklet kazasında ağır yaralanan Osman A., Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan gencin hayati tehlikesinin bulunması üzerine Konya’dan ambulans helikopter talep edildi. Yaralı genç, ilçeye sevk edilen ambulans helikopter ile Konya’ya nakledildi.