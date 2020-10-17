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Mobilya mağazası kurşunlandı
KONYA’NIN EREĞLİ İLÇESİNDE BİR MOBİLYA MAĞAZASINA GECE SAATLERİNDE KİMLİĞİ BELİRSİZ KİŞİLER TARAFINDAN SİLAHLI SALDIRI DÜZENLENDİ.
KONYA 17.10.2020, 10:46
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Konya’nın Ereğli ilçesinde bir mobilya mağazasına silahlı saldırı düzenlendi.
Olay, Ereğli ilçesi Boyacı Ali Mahallesi Eski Kasaphane Caddesi üzerinde bulunan bir mobilya mağazasında meydana geldi. İlçe merkezinde bulunan iş yerine gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. 11 el kurşun sıkıldığı öğrenilen iş yerinin camlarında maddi hasar oluşurken herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Polis iş yerini kurşunlayan kimliği belirsiz şüpheli saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.
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