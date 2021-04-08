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Meyve yüklü kamyonet takla attı: 1 yaralı

Konya’nın Ereğli ilçesinde kontrolden çıkan kamyonetin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

KONYA 08.04.2021, 14:09
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Meyve yüklü kamyonet takla attı: 1 yaralı

Konya’nın Ereğli ilçesinde kontrolden çıkan kamyonetin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Ayrancı Ereğli karayolu üzeri Böğecik kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.U. idaresindeki 51 DL 503 Plakalı meyve yüklü kamyonet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla atarak yol üzerine devrildi. Kazada kamyonet sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, kamyonetteki sebzeler karayoluna saçıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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