Mevsimlik işçilerin çocukları Bilim Tırı’yla tanıştı

Konya Büyükşehir Belediyesi Konya Bilim Merkezi bünyesinde hizmet veren ve bilimi çocukların ayağına götüren Bilim Tırı, Çumra’da mevsimlik işçilerin çocuklarını misafir etti. Çocuklar ilk kez karşılaştıkları Bilim Tırı’nda eğlenceli etkinliklere katılarak unutamayacakları anlar yaşadı.

Konya Büyükşehir Belediyesi Bilim Merkezi bünyesinde hizmet veren Bilim Tırı, öğrencilere bilim sevgisini aşılamaya devam ediyor. Mevsimlik işçilerin çocuklarıyla Çumra’da düzenlenen programda buluşan Bilim Tırı, çocuklara unutamayacakları anlar yaşattı. Avrupa Birliği’nin çocuk işçiliğini önlemek amacıyla başlattığı proje çerçevesinde Pikolo Derneği ile Konya Bilim Merkezi işbirliğinde gerçekleştirilen etkinliğe katılım yoğun oldu. Çumra Mithat Paşa İlkokulu ve Karkın Atatürk İlkokulu’nda yapılan etkinliğe katılan 150 çocuk, ilk kez karşılaştıkları etkinlikleri dikkatle takip etti. Bilim hakkında merak ettikleri soruların yanıtlarını bulan çocuklar Bilim Tırı’nda eğlenceli vakit geçirirken; veliler de etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirerek Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a teşekkür etti. Bilim Tırı’na gelenler; “Anatomik Modellerle Vücudumuz”, “Robotlar ile Robotik Kodlama”, “Gezegenler ile Evrenimiz”, “Dinazor T-Rex”, “Vandegraf Jeneratörü”, “Denge Kuşu”, “Hiperbolik Delik”, “El Bataryası”, “Sterling”, “Motor”, “Desibel Ölçer”, “Hanoi Kuleleri ile Fizik Kuralları”, “Zeka Oyunları”, “El-göz-beyin koordinasyonu” ve VR gözlükle farkındalık oluşturup bu konularda bilgi sahibi oluyor. Bilimi çocukların ayağına götüren Bilim Tırı, yaz döneminde Kültürpark’ta hizmet vermeye devam edecek.