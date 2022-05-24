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Meram’ın yeni nesli için ‘yeni nesil öğrenme merkezi’ kuruluyor

Konya’nın Meram İlçe Belediyesi ve KOP İdaresi Başkanlığı, örnek bir projeyi daha hayata geçiriyor. KOP Bölgesinde bir ilk olacak proje ile hayata geçirilecek ‘Yeni Nesil KOP Öğrenme Merkezi’nin, Meram gençliğinin nitelikli eğitim alması için hizmet vereceğini söyleyen Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, “Geleceğimizi güvenle inşa etme hedefine önemli bir adım daha atıyoruz” diye konuştu.

KONYA 24.05.2022, 17:24
Meram’ın yeni nesli için ‘yeni nesil öğrenme merkezi’ kuruluyor

Konya’nın Meram İlçe Belediyesi ve KOP İdaresi Başkanlığı, örnek bir projeyi daha hayata geçiriyor. KOP Bölgesinde bir ilk olacak proje ile hayata geçirilecek ‘Yeni Nesil KOP Öğrenme Merkezi’nin, Meram gençliğinin nitelikli eğitim alması için hizmet vereceğini söyleyen Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, “Geleceğimizi güvenle inşa etme hedefine önemli bir adım daha atıyoruz” diye konuştu.

Meram Belediyesi ve KOP İdaresi Başkanlığı işbirliğinde bölgede bir ilk ve örnek bir proje daha hayata geçiriliyor. Meram Belediyesi MEGA çatısı altında hayata geçirilecek proje çerçevesinde ilçeye ‘Meram Belediyesi Yeni Nesil KOP Öğrenme Merkezi’ kazandırılacak. Bünyesinde, Cebir Atölyesi, Astronomi - Havacılık ve Uzay Atölyesi, Kariyer Atölyesi, Dil Atölyesi, Mimari ve Sanat Atölyesi, İlim ve Fen Atölyesi, Etüt Salonu, Çocuk ve Genç Kütüphanesi, Maker Atölyesi ve e-spor Atölyesi bulunacak olan ‘Meram Belediyesi Yeni Nesil KOP Öğrenme Merkezi’nde eğitim alan Meram gençliği, bilişim teknolojileri, inovasyon ve tasarım odaklı etkinlik alanlarında ürün ve hizmetlerini geliştirebilecek ve interaktif çalışmalar sergileyebilecekler. Onların zihinsel, bedensel, bilişsel ve sosyal yönden gelişimini sağlayan bir uygulama alanının oluşturulmasının hedeflendiği projenin imzaları Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ve KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Mahmut Sami Şahin tarafından atıldı.

“Güçlü ve geleceğe güvenle bakan Meram’ı iyi yetişmiş bir nesille başarabiliriz”

İmza töreni öncesinde proje hakkında açıklamalarda bulunan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, bölgenin, Konya’nın ve Meram’ın pek çok projesinde KOP ile birlikte çalıştıklarını hatırlatarak, verdikleri destekten dolayı Mahmut Sami Şahin ve ekibine teşekkür etti. Atılan imzalarla birlikte KOP Bölgesi’nde bir ilk olacak ‘Yeni Nesil KOP Öğrenme Merkezi’nin pilot uygulamasının Meram’da başlayacağını kaydeden Başkan Mustafa Kavuş, açıklamasını şöyle sürdürdü: “Meram’ımıza değer katacak bir projeyi daha KOP ile birlikte hayata geçiriyoruz. Meram gençliğinin ve çocuklarının çağdaş, modern dönemin ihtiyaçlarına göre eğitim almalarına imkan sağlayacak merkezimiz, onların en iyi şekilde yetişebilmeleri adına önemli bir hizmet verecek. Bundan sonra diğer illere ve ilçelere yayılacak olan projede Meram, güzel bir örnek olacaktır. Merkezin yeni eğitim yılına hazır olmasını hedefliyoruz. Geleceğimizin inşası ancak ve ancak çocuklarımızın ve gençlerimizin en güzel şekilde yetişmesiyle mümkündür. Hep beraber güçlü ve geleceğe güvenle bakan Meram’ı iyi yetişmiş bir nesille başarabiliriz. Meram Belediyesi Yeni Nesil KOP Öğrenme Merkezi de bu hedefle yola çıktı. Meram’ımıza ve Meram’ın yeni nesline hayırlı olsun.”

“Meram’a değer katacak bu proje bölgeye de örnek olacak”

Başkan Mustafa Kavuş’a teşekkür ederek sözlerine başlayan KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Mahmut Sami Şahin, kurumun çalışmaları hakkında bilgi verdi. KOP Bölge İdaresi Başkanlığı olarak bu yıl bakanlığa gönderdikleri toplam proje tutarının 120 milyon lirayı bulduğunu ifade eden Şahin, bu rakamın Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından onaylanarak yürürlüğe girdiğini hatırlattı. KOP Bölgesinde bulunan iller ve ilçelerde protokollerle projeleri uygulamaya geçirdiklerini belirten Şahin, “Çok geniş bir alanda proje destekleri sağlayan bir kurumuz. Sadece tarım ve hayvancılık değil sulama, eğitim ve kültür, sağlık ve turizm adına da mali destekler sağlıyoruz. Eylem planımız dahilinde destek verdiğimiz 3 ana başlık var. Bunlardan biri de beşeri ve kamusal alanlardaki kapasitenin geliştirilmesi. Bu çerçevesinde bu yıl çok daha farklı bir proje uygulaması hayata geçiriyoruz. Yeni Nesil KOP Öğrenme Merkezi Projesinin ilkini Meram’da uygulamaya koyuyoruz. Meram’a değer katacak proje bölgeye de örnek olacak. Biz kurum olarak gençlerimizi önemsiyoruz. Onlar ülkemizin geleceği. Onların, nitelikli, donanımlı, bilgili ve kabiliyetli yetişmesi geleceğimizin de parlak olması anlamı taşıyor. Projeden sadece onlar değil ailelerde istifade edecek. Meram’a hayırlı uğurlu olsun. Böylesi güzel ve derin anlamlar taşıyan daha nice projeyi birlikte yapmak ümidi taşıyorum” diye konuştu.

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