Meram’ın yeni mahallesi Dedemli’de hazırlıklar sürüyor

Konya’da Bozkır Barajı’nın açılmasıyla sular altında kalacak olan Dedemli Mahallesi’nin, Meram ilçesine taşınma süreci öncesi Meram Belediyesi hazırlıklarını sürdürüyor. Belediye ekipleri tarafından Dedemli Mahallesi’nin yeni yerleşkesine 114 modern kapaklı çöp konteyneri yerleştirildi.

Bozkır Barajı’nın faaliyete geçecek olmasından dolayı sular altında kalacak Dedemli Mahallesi’nin sakinleri, Meram ilçesinde inşa edilen yeni yaşam alanına taşınmaya hazırlanıyor. Meram Belediyesi de bir yandan Dedemli Mahallesi’nin Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından Meram ilçesine kurulan yeni yerleşkesinde hazırlıklarını sürdürüyor. Bu kapsamda Meram Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, 114 modern kapaklı çöp konteynerini bölgede belirlenen alanlara yerleştirdi.

“Çalışmalarımızı Dedemlili hemşerilerimizin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde planlıyoruz”

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Meram ailesine bir mahallenin daha katılmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirirken, “Daha önce Hadim ilçemizde bulunan Dedemli Mahallemiz, bölgedeki barajın faaliyete geçecek olmasından dolayı sular altında kalacak. Bu kapsamda Dedemli Mahallemizin sakinleri, ilçemizde kendileri için hazırlanan yeni yerleşkelerine taşınacak inşallah. Böylelikle Meram’da 69 olan mahalle sayımız Dedemli mahallemizin de katılımıyla 70’e yükselecek ve ailemiz biraz daha büyüyecek. Meram’ın her bir noktasında olduğu gibi Dedemli’de de hemşehrilerimizin ihtiyacına cevap verecek şekilde çalışmalarımızı planlıyoruz. Büyükşehir Belediyemiz tarafından altyapı çalışmalarının tamamlandığı yerleşkede Meram Belediyesi olarak biz de hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. 480 hanenin yer aldığı Dedemli Mahallemizde 2 bin 400 litre kapasiteye sahip 114 modern kapaklı çöp konteynerinin yerleşimini gerçekleştirdik. Yine mahallemizde geri dönüşüme imkan sağlayan konteynerler de yer alacak. Hemşehrilerimizin daha sağlıklı ortamlarda yaşamlarını sürdürebilmesi adına bölgedeki çalışmalarımız devam edecek. Dedemli Mahallesi sakinlerine şimdiden yeni yerleşkelerinin hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.