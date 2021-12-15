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Meram’ın konut hamlesi büyüyor

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi, Aymanas, Aksinne, Uluırmak ve Turgutreis Evleri’nden sonra bir yeni konut hamlesine daha imza attı. Belediye öncülüğünde hayata geçirilen Fahrünnisa Evleri’nin müjdesi için düzenlediği basın toplantısında sadece dört duvar değil kaliteli yaşam alanları ürettiklerini belirten Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, başlatılan bu büyük konut hamlelerinin konut açığını kapatmasının yanı sıra ekonomiye de can kattığını ifade etti.

KONYA 15.12.2021, 13:39
Meram’ın konut hamlesi büyüyor

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi, Aymanas, Aksinne, Uluırmak ve Turgutreis Evleri’nden sonra bir yeni konut hamlesine daha imza attı. Belediye öncülüğünde hayata geçirilen Fahrünnisa Evleri’nin müjdesi için düzenlediği basın toplantısında sadece dört duvar değil kaliteli yaşam alanları ürettiklerini belirten Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, başlatılan bu büyük konut hamlelerinin konut açığını kapatmasının yanı sıra ekonomiye de can kattığını ifade etti.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, belediyenin başlattığı ‘büyük konut hamlesi’nin son halkası ‘Fahrünnisa Evleri’nin tanıtımı için basın toplantısı gerçekleştirdi. Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantıya Konya’da yayın yapan yerel gazeteler ve televizyonlar ile ulusal basın temsilcileri katıldı.

“Son üç yılda 4 bin 573 konut projesi ürettik”

Meram’da başlattıkları konut hamlesinin Aymanas Evleri ile başlayıp Aksinne, Uluırmak ve Turgutreis Evleri ile devam ettiğini hatırlatarak sözlerine başlayan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, son olarak da bin 42 dairelik ‘Fahrünnisa Evleri Konut Yapı Kooperatifi’ ile Meramlı hemşehrilerinin karşısına çıkmış olmaktan duyduğu gurur ve mutluluğu dile getirdi. Fahrünnisa Evleri ile birlikte son üç yılda toplamda 4 bin 573 konut üretimine başladıklarını ve bunun 537’sini bugüne kadar teslim ettiklerini hatırlatan Başkan Mustafa Kavuş, “Aymanas Evleri; 448 konut, 34 adet ticari alan ve 8 bin 615 metrekare yeşil alan. Aksinne Evleri; 846 konut, 41 ticari alan ve 15 bin 16 metrekare yeşil alan. Uluırmak Evleri; bin 646 konut, 5 bin metrekare toplam ticari alan, 32 bin metrekare toplam yeşil alan. Turgutreis Evleri; 591 konut, bin 520 metrekare ticari, 11 bin 637 metrekare yeşil alan. Nihayet Fahrünnisa Evleri; bin 42 daire, 6 bin 640 etrekare ticari alan ve 22 bin 430 metrekare sosyal yaşam alanı. Toplam 4 bin 573 daire. Şu ana kadar teslim edilen 537 daire ve 50 dükkan. Yaklaşık 3 yıl gibi kısa bir zamana sığdırdığımız bu rakamlar, kooperatiflerimize neden ‘büyük konut hamlesi’ dediğimizin açıklamasıdır” dedi.

“Kooperatiflerimiz esnafa, sektöre ve ekonomiye de nefes oluyor”

Her konutta ortalama 4 ya da 5 kişinin yaşadığı düşünüldüğünde 350 bin nüfuslu Meram’da ulaşılan bu rakamın ilçenin değişimi, dönüşümü ve gelişimi açısından ne denli önemli olduğunun ortaya çıkacağını belirten Başkan Kavuş, bu denli büyük projelerin ayrıca hizmet ve mal alımlarıyla da ekonomik açıdan sektöre de önemli ölçüde katkı sunduğunu kaydetti. Kooperatiflerin aynı zamanda kaliteli yaşam alanları ürettiğini ifade eden Mustafa Kavuş, “Kentsel dönüşüm uygulamalarıyla bir taraftan hemşehrilerimizin konut ihtiyaçlarını gözeten çözümler getirirken diğer taraftan fiziki dönüşüm yetmez diyerek, kentsel dönüşümü, kültürel, ekonomik ve sosyal boyutlarıyla birlikte tasarlayarak projeler üretiyoruz. Kooperatiflerimiz, benzersiz ve kaliteli nitelikte yaşam alanları oluşturuyor. Konut üretimimizdeki başarının gerisinde üretilen kaliteli konutların yanı sıra, bize duyulan güven, bizim hemşehrilerimizle kurduğumuz güçlü gönül bağı, vatandaşlarımızın her alanda hayat kalitesinin yükselmesi talebi ve buna karşın bizim gösterdiğimiz hassasiyet ve gayret vardır” şeklinde konuştu.

“Fahrünnisa Evleri’nde başvurular 15-24 Aralık tarihlerinde olacak”

Esasında değişim ve dönüşümün özel sektör eliyle gerçekleştirilmesi tarafında olduklarını ancak şartların buna izin vermemesinden dolayı bu girişimleri gerçekleştirdiklerini söyleyen Kavuş, Turgutreis Evleri’ne gelen 30 binin üzerindeki başvuruyu hatırlatarak hemşehrilerinin kendilerinden bu noktada da beklenti içinde olduklarını ifade etti. ‘Fahrünnisa Evleri’nin hayata geçmesinin temel nedeni bu talep ve beklenti olduğunu kaydeden Kavuş, yeni hayata geçirilecek Fahrünnisa Evleri hakkında ise, “İlçe genelinde yürüttüğümüz kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında kurulmasına öncülük ettiğimiz Fahrünnisa Evleri Konut Yapı Kooperatifi, 3 ayrı parselde toplamda 59 bin168 metrekare arsa alanına sahip, zemin+10 ve zemin+11 kattan oluşan 13 blok ve bin 42 daire olarak inşa edilecek. Şehrin tam da merkezinde Uluırmak Mahallesinde bulunan proje, Karaman Caddesi, Çaybaşı Caddesi ve yeni açılacak olan 25 metrelik Şehit Ünal Sokak’a cephe lokasyonuyla çok kolay bir ulaşım ağına sahip. 22 bin 430 metrekare sosyal yaşam alanı içerisinde; yeşil alan, çocuk oyun alanları ve spor alanları ile sakinlerine ferah ve konforlu bir yaşam sunacak Fahrünnisa Evleri’nde her daire için 1 adet kapalı otopark ayrıldı. Projede ayrılan 6 bin 640 metrekare ticari alan, site sakinlerinin yanı sıra çevre komşuların da ihtiyaçlarını karşılayacak ve bölgeye de ayrıca değer katacak. Ön başvuruları 15-24 Aralık tarihleri arasında yapılacak olan Fahrünnisa Evleri Konut Yapı Kooperatifi’nde arsa sahipleri için 5, üyeler için 4 farklı büyüklükte daire bulunacak ve zemin katlar için üye alınmayacak” ifadelerini kullandı.

Başvurular fahrunnisaevleri.com adresinden online yapılacağını ve bu noktada detaylı bilgi sahibi olmak isteyenlerin hem internet sitesinden hem de 444 3 042 numaralı hattan bilgi alabileceklerini ifade eden Kavuş, “Kooperatifimize 88 adet 120 metrekare 2+1 daireler için 48 bin TL peşinat ve 2 bin 950 TL aidat, 208 adet 150 metrekare 3+1 daireler için 60 bin TL peşinat ve 3 bin 650 TL aidat, 148 adet 170 metrekare 3+1 daireler için 68 bin TL peşinat ve 4 bin 200 TL aidat, 80 adet 182 metrekare 4+1 daireler için ise 75 bin TL peşinat ve 4 bin 500 TL aidat ile üyelik alınacak. Başvuru yapacak tüm vatandaşlarımıza şimdiden hayırlı uğurlu olsun” dedi.

“Hemşehrilerimin talep ve beklentileri devam ettiği sürece yeni projeler gelmeye devam edecek”

Sektörün zorlu bir süreçten geçtiği, ihtiyacı karşılamakta zorlandığı bir dönemde ideal şehircilik örnekleri ortaya koyduklarını ve planlı bir süreç yürüttüklerini ifade eden Kavuş, “Kooperatiflerimizin başındaki arkadaşlarımız geniş bir vizyon, iyi bir hazırlık, azimli bir çalışma yürütüyor. Onlar projeleri yürütmeye bizler de onları denetlemeye devam edeceğiz. Bu gerçek Fahrunnisa Evleri’nde de aynı şekilde devam edecek inşallah. Aynı anlayışla hizmet ve proje üretmeye devam edeceğiz. Tüm hemşehrilerime hayırlı uğurlu olsun. Fahrünnisa Evleri ve belediyemiz öncülüğünde yürütülen diğer tüm projelerden konut sahibi olan vatandaşların huzurla, güvenle, ağız tadıyla ve esenlikle evlerinde oturmalarını temenni ediyorum” diye konuştu.

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