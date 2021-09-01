Meram’ın gençleri TEKNOFEST yolunda

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesinin eğitim projelerinden olan Bilim Kurdu’ndaki takımlar TEKNOFEST finallerine hazırlanıyor. Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, gençliğe duydukları güvenin eseri olan Bilim Kurdu Projesi’nin her başarısıyla Konya ve Meram’ın gurur kaynağı olduğunu belirtti.

Meram Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Bilim Kurdu projesi kapsamındaki takımlar Türkiye’nin en önemli bilim ve teknoloji festivali olan TEKNOFEST 2021 finallerinde yarışacak. Bilim Kurdu projesini kapsayan okullardaki öğrencilerin katılımı ile oluşan 5 takım, bu yıl dördüncüsü düzenlenen festivalde ‘Eğitim Teknolojileri’ ve ‘İnsanlık Yararına’ branşlarına katılım sağlayacak. Geçtiğimiz yıl Bilim Kurdu takımı, bin 865 takımı geride bırakarak ‘Eğitim Teknolojileri’ alanında ikinci olarak ödülünü Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar’ın elinden almıştı.

“Bilim Kurdu, çocuklarımızın faydalı bireyler olarak yetişmesinde katkı sağlıyor”

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, eğitime yapılan yatırımın önemine dikkat çekerek, “Çocuklarımız bu ülkenin geleceği. Onların yetişmesinde aileler kadar, biz idarecilere de önemli görevler düşüyor. Kötü alışkanlıklardan uzak durmaları ve kendilerini iyi bir birey olarak yetiştirmeleri için ne gerekiyorsa yaptık ve yapmaya devam edeceğiz. Bilim Kurdu projemiz de yavrularımızın bilim ve sanat alanında faydalı işler yapabilmesi adına önem verdiğimiz işler arasında yer alıyor. Bu proje ile birlikte insanlık adına faydalı olabilecek buluşların ortaya çıkarılması için uzman eğitimcilerimiz çocuklarımızın gelişimine katkıda bulunuyor” dedi.

“Meram gençliğine duyulan güvenin eseri”

Meram gençliğine duydukları güvenin eseri olan Bilim Kurdu projesinin her başarısıyla Konya ve Meram’ın gurur kaynağı olduğuna vurgu yapan Başkan Mustafa Kavuş, “Ülkemizin en önemli bilim ve teknoloji organizasyonu olan TEKNOFEST’in geçtiğimiz yıl düzenlenen yarışmalarında Bilim Kurdu takımımız ikinci olarak büyük bir başarıya imza atmıştı. Bu yıl yine Bilim Kurdu bünyesinde, ilçemizdeki farklı okullarda öğrenim gören öğrencilerden 5 takımımız TEKNOFEST 2021 finallerinde yarışacak. 21-26 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek finallere katılacak tüm öğrencilerimize şimdiden başarılar diliyor, insanlığa fayda sağlayacak projelerde izleri olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.