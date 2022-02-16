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Meram’ın geçmişine nostaljik bir yolculuk: ‘Bizim Meram Söyleşileri’

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi tarafından çekimleri gerçekleştirilen ‘Bizim Meram Söyleşileri’ Meram’ın yakın tarihine şahitlik etmiş ya da bu noktada derin araştırmalar yapmış isimleri ağırlamaya devam ediyor.

KONYA 16.02.2022, 14:03
Meram’ın geçmişine nostaljik bir yolculuk: ‘Bizim Meram Söyleşileri’

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi tarafından çekimleri gerçekleştirilen ‘Bizim Meram Söyleşileri’ Meram’ın yakın tarihine şahitlik etmiş ya da bu noktada derin araştırmalar yapmış isimleri ağırlamaya devam ediyor.

Prof. Dr. Hüseyin Öksüz söyleşisi ile başlayan programlar Dr. Kamil Uğurlu, Prof. Dr. Caner Arabacı, Prof. Dr. Saim Sakaoğlu, Hüseyin Üzülmez ve Prof. Dr. Ahmet Alkan söyleşileri ile devam etti. Meram Belediyesi YouTube kanalından her Pazar saat 18.00’de yayınlanan programların bundan sonraki bölümlerinde ise önemli tarihi çalışmaların altına imza atan isim Araştırmacı Yazar Mehmet Ali Uz, Prof. Dr. Ahmet Çaycı, Aydın Çavuş’un oğlu Prof. Dr. Ayhan Azzem Aydınöz, Konya Mutfağı Kitabı’nın yazarı Saime Yardımcı söyleşileri yer alacak.

“Söyleşiler, izleyenleri nostaljik bir seyahate çıkarıyor”

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, mahalle kültüründen doğasına, tarihinden geleneklerine kadar tüm güzelliklerin, o dönemleri yaşamış önemli isimlerin ağzından anlatıldığı söyleşilerin Konya’nın ve Meram’ın kültürüne önemli bir katkı sunduğunu ifade etti. Başkan Kavuş, proje hakkında yaptığı açıklamada şu görüşlere yer verdi; “Medeniyetimize, tarihimize, kültür sanat birikimimize sahip çıkmak, bunları daha ileriye taşımak için üzerimize düşenleri yapmak ve yeni medeniyet tasavvurumuzda bizlere yeni ufuklar açması adına başladığımız söyleşiler bizlerin beklentisinin de üzerinde içeriğiyle ve güzellikleriyle dolu dolu geçiyor. Her biri birbirinden değerli ve önemli isimlerle gerçekleştirdiğimiz söyleşiler bir taraftan bizleri nostaljik bir seyahate çıkarıp duygu dolu anlar yaşatırken diğer taraftan da Meram’ımıza ve Konya’mıza dair bizlere çok yeni şeyler öğretti. Öğrendiğimiz her yeni şeylerle ne denli güzel geleneklere ve büyük bir medeniyete sahip olduğumuzu bir kez daha anlamış olduk. Program, hem Meram’ın yakın tarihine ışık tutuyor, unutulanları hatırlatıyor hem de Meram aşığı herkesin gönlünü o ışıkla ısıtıyor. Biz bu ışığın kalıcı olması için gerçekleştirilen bu söyleşileri kitaplaştırarak Meram’ın kültür dünyasına kattığımız çok sayıda esere bu eseri de ekleyeceğiz. Tüm bu duyguları yaşamak isteyen ve geçmişe doğru özel bir yolculuğa çıkmak isteyen tüm hemşehrilerimi, Meram Belediyesi’nin YouTube kanalında ve sosyal medya hesaplarında tamamı yer alan bu söyleşileri izlemeye davet ediyorum” diye konuştu.

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