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Meram’ın çocukları Ramazan coşkusunu bu yıl da ‘iftariyelik’ ile yaşayacak

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi, geleneksel hale getirdiği ‘iftariyelik etkinliğiyle’ çocuklara bu yıl da bambaşka güzellikte bir Ramazan yaşatacak. Bu yıl farklı olarak dijital ortamda gerçekleşecek olan iftariyelik etkinliğinde belirtilen görevleri yerine getiren çocukları, Ramazan Bayramı’nda birbirinden güzel hediyeler bekliyor.

KONYA 24.03.2022, 15:56
Meram’ın çocukları Ramazan coşkusunu bu yıl da ‘iftariyelik’ ile yaşayacak

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi, geleneksel hale getirdiği ‘iftariyelik etkinliğiyle’ çocuklara bu yıl da bambaşka güzellikte bir Ramazan yaşatacak. Bu yıl farklı olarak dijital ortamda gerçekleşecek olan iftariyelik etkinliğinde belirtilen görevleri yerine getiren çocukları, Ramazan Bayramı’nda birbirinden güzel hediyeler bekliyor.

Meram’da çocuklar, Meram Belediyesi’nin geleneksel hale getirdiği iftariyelik etkinliğiyle bu Ramazan’ı da sevinçli, çoşkulu, heyecanlı ve özüne yakışır bir şekilde yaşayacaklar. Meram Belediyesi, ilçe genelinde ikamet eden ya da okul öncesi eğitimde ve ilköğretimde eğitim gören yaklaşık 40 bin öğrencinin katılacağı iftariyelik etkinliği bu yıl farklı olarak dijital ortamda çocuklarla buluşacak. Meram’da okuyanlar okullarında dağıtılacak kartlarla etkinliğe giriş yapabilecekler. Meram’da yaşayıp başka ilçelerde okuyanlar ise internet adresinden kayıt olabilecekler. Çocuklar, ramazan boyunca her gün dijital ortamda kendilerine verilen yardımlaşma, komşuluk ilişkileri, ibadetler ve manevi değerler gibi konularda kendilerinden istenen eğitici, öğretici ve keyifli görevleri yerine getirecek. Bu görevleri yerine getiren çocukları ise Ramazan sonunda birbirinden güzel hediyeler bekliyor.

“Çocuklarımız Ramazan’ın güzelliğini iftariyeliklerle hatırlayacak”

İslam’ın güzelliklerini en güzel şekilde yansıtan, ibadetin, yardımlaşmanın, birlik ve beraberliğin önemini hatırlatan on bir ayın sultanı Ramazan’a sayılı günler kaldığını hatırlatan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Ramazan’ın rahmet, bereket ve günahlardan kurtuluş ayı olduğu kadar çocuklarımız içinde güzelliklerle dolu bir öğrenme ayı olduğunu ifade etti. Meram Belediyesi olarak çocukların Ramazan ayını en iyi şekilde değerlendirmeleri için gerçekleştirdikleri iftariyelik etkinliğini geleneksel hale getirdiklerini kaydeden Başkan Mustafa Kavuş, açıklamasında şu görüşlere yer verdi, “Oruç ayı Ramazan dünyanın her yerinde güzeldir. Ama Konya’mızda bambaşka bir başka güzelliktedir. Bu güzelliği yaşatmak, gelecek nesillerin de bu güzellikleri yaşamaları adına başlattığımız iftariyelik etkinliğine bu yıl da devam ediyoruz. İftariyelik etkinliği bu yıl farklı olarak dijital olarak çocuklarımızla buluşacak ve bu sayede daha çok çocuğa ulaşacak. Meram’da yaşayan ya da Meram sınırları içerisinde okuyan tüm çocuklarımız bu etkinliğe katılabilecek. Etkinlikteki görevleri yapanları da çok güzel hediyeler bekliyor. Tüm çocuklarımızı bu etkinliğe davet ediyor, aileleri de bu değeri yaşatmak adına çocuklarına destek vermeye çağırıyorum” dedi.

Haydi çocuklar birbirinden güzel hediyeler sahiplerini bekliyor

İftariyelik etkinliği ile ilgili detaylı bilgiye almak ulaşmak ve kayıt olmak isteyenlerin www.meramgelisim.com adresini ziyaret etmeleri gerekiyor.

İftariyelik görevlerinin tamamını eksiksiz yerine getirenlerden; 5 kişiye wr gözlük, 5 kişiye elektrikli bisiklet, 5 kişiye ı-pad mini.

En fazla 2 eksikle tamamlayanlardan; 10 kişiye dron, 10 kişiye elektrikli scooter, 10 kişiye laptop. Etkinliği en fazla 4 eksikle tamamlamış olanlardan; 30 kişiye bluetooth kulaklık, 30 kişiye akıllı saat, 30 kişiye karaoke mikrofon, 30 kişiye ses bombası, 30 kişiye mini fotoğraf makinesi, 30 kişiye tablet Ramazan Bayramı’nın ilk günü yapılacak çekilişle verilecek.

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