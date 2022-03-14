Meram’ın 4 mahallesinde doğalgaz başvuruları alınıyor

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş’un girişimleri sonucu Meram’ın dört mahallesinde doğalgaz hizmeti yaygınlaşıyor. Başkan Kavuş, Alpaslan, Uzunharmanlar, Aydoğdu ve Aymanas mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek sürecin hızlanması için mahalle sakinlerinin 15 Mart’tan itibaren başvuruda bulunması gerektiğini hatırlattı.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ve Enerya Genel Müdürü Mürsel Parlak, Meram’ın dört mahallesinde başlayacak doğalgaz süreci için Alpaslan Mahalle Muhtarı Feti Güleç, Aydoğdu Mahalle Muhtarı Mehmet Başçetin, Aymanas Mahalle Muhtarı Ali Akten ve Uzunharmanlar Mahalle Muhtarı Mehmet Ali Kırdı ile bir araya geldi. Belediye Başkanı Mustafa Kavuş çıkan torba yasadaki düzenleme ile imar uygulamaları tamamlanmış ancak dönüşüm yapılmamış bölgelerin belediyelerin taahhüdü ile doğalgaz kullanabilmelerinin önünün açıldığını hatırlattı. Vatandaşların bu imkandan yararlanabilmesi adına meclisten aldıkları karar ile kendilerinin doğalgaz firmasına gerekli taahhütleri verdikleri ifade eden Başkan Mustafa Kavuş, bu noktada sürecin ilk ayağı olan ön talep ve abonelik işlemlerinin 15 Mart’ta başlayacağının müjdesini verdi. Başkan Kavuş, “Türkiye’de ilk kez Meram’da uygulanacak örnek bir çalışmaya imza attık. Doğalgaz kullanımının yaygınlaşması için Enerya ile hemşehrilerimiz arasında köprü olduk ve verdiğimiz taahhütle sorumluluğu üzerimize aldık. Aymanas, Aydoğdu, Alpaslan ve Uzunharmanlar Mahallelerimizde halen doğalgazın kullanılmadığı bölgelerde bu hizmetin yaygınlaşması için şimdi de bu mahallelerde yaşayan hemşehrilerimizin elini taşın altına koyması gerekiyor. Doğalgaz çok daha ekonomik çok daha konforlu ve hava kirliliği açısından büyük önem taşıyor. Tüm Konya için hava kirliliğinin ve karbon salınımının azaltılması için hayati öneme sahip. Hemşehrilerimizden de bu noktada destek bekliyoruz. Abone olarak bu süreci hızlandırabilirler. Kış gelmeden yatırımın tamamlanması gerekiyor. Hemşehrilerimizden muhtarlarımızla da irtibatlı olarak bu fırsatı değerlendirmelerini bekliyorum” dedi.