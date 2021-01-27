Meram’dan ‘Yapılandırma fırsatı için son başvuru tarihi 1 Şubat’ uyarısı

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi, 7256 sayılı ‘Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması’ hakkındaki kanunla belediyelerin birçok alacaklarının da yapılandırıldığını hatırlatarak vatandaşlara bu fırsatı kaçırmayın uyarısı yaptı.

Meram Belediyesinden yapılan açıklamada, kanun ile 31 Ağustos 2020 itibariyle kesinleşmiş olan; Vergi alacakları, ücret alacakları, taşınmazlar için yapılan satış, irtifak hakkı ve kira alacakları, 6183 sayılı kanun kapsamına giren alacaklar, 7256 sayılı kanun kapsamına giren diğer alacakların yapılandırma kapsamına alındığı belirtildi.

Son başvuru tarihi 1 şubat 2021

Yapılan açıklamada ayrıca şu görüşlere yer verildi:

“Yapılandırılan tutarın peşin ödenmesi halinde gecikme zammının yüzde 90’ını, iki taksitte ödenmesi halinde yüzde 50’sini silme imkanı bulunmaktadır. Taksitle ödemeyi düşünen vatandaşlar için ise yapılandırılan tutarların peşin veya ikişer aylık dönemlerde 6, 9, 12, 18 eşit taksitler halinde ödeme imkânı sunulmaktadır. Belediyeye olan borçların yapılandırmasından faydalanmak isteyen vatandaşlar belediye hizmet binasına gelmeden de internet erişimi olan bilgisayar veya cep telefonları üzerinden https://meram.bel.tr adresine giriş yaparak işlemlerini gerçekleştirebilecek olup yapılandırma için başvurular, 1 Şubat 2021 Pazartesi günü mesai bitimine kadar yapılabilmektedir.”