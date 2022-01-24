Meram’da yoğun kar mesaisi

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesinde ekipler, şehri etkisi altına alan kar yağışları ile birlikte adeta seferber oldu.

Hafta sonu başlayan ve şehri etkisi altına alan kar yağışları ile birlikte Meram Belediyesine bağlı ekipler yol açma ve tuz serim çalışmalarını aralıksız şekilde sürdürüyor. 24 saat esasına göre sahada olan ekipleri mola verdikleri Arif Bilge Tesisleri’nde ziyaret eden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, personellerle sohbet ederek sıcak çorba ikramında bulundu.

“Kar yağışının ilk anından itibaren ekiplerimiz çalışmalarına başladı”

Kar yağışlarının başlamasıyla birlikte Cumartesi günü gece saatlerinden itibaren yol açma ve tuz serim çalışmalarına start verdiklerini belirten Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, “Çok şükür şehrimizde bereketi yaşıyoruz. Kuraklıkla karşı karşıya kaldığımız bu dönemde ovamıza bereketin düşmesi çok kıymetli. Kar yağışları, barajlarımızın dolmasına vesile olurken çiftçilerimize de ilaç oldu. Bizler de Meram Belediyesi olarak yağışların başladığı ilk andan itibaren hemşehrilerimizin herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaması için çalışmalarımıza start verdik. Öncelikle sağlık kuruluşlarının önleri ile ambulans, itfaiye gibi acil durum araçlarının geçebileceği yolları açık tuttuk. En uzak mahallemizden merkez mahallelerimize kadar ilçemizin her yerinde ekiplerimiz yol açma ve tuz serim çalışmalarını gerçekleştiriyor. Fedakarca, mesai gözetmeksizin Meram’ın dört bir yanında çalışan arkadaşlarımızı molalarında ziyaret ederek tüm Meram halkı adına teşekkürlerimi ilettim” dedi.

"Meram Belediyesi kendi solüsyonunu üretiyor"

Kar yağışı ve oluşabilecek buzlanma ihtimaline karşı ekiplerin sahada olmaya devam edeceğini kaydeden Başkan Kavuş, çalışmalar hakkında şu bilgileri verdi, “Kar yağışının olduğu dönemlerde en yüksek verimi sağlama adına tüm imkanları seferber ediyoruz. Örneğin yollardaki buzlanmaya karşı kullandığımız solüsyonu belediyemize ait Arif Bilge Tesislerimizde kendimiz üretiyoruz. Ekiplerimizin AR-GE çalışmaları sonucu kendi imkanlarıyla ve düşük maliyetlerle geliştirdiği 3 adet solüsyon üretim makinesi zorlu kış şartlarında büyük oranda fayda sağlıyor. Elde ettiğimiz solüsyondan saatte 2 ton üretim gerçekleştiriyoruz ve bu malzeme -23 derece soğuk havaya kadar dayanıklılık gösteriyor. Kar kürüme ve tuz serim araçlarımızın yanı sıra solüsyon tankerlerinin yer aldığı araçlarımız da ilçemizin farklı noktalarında çalışmaya devam ediyor. Yeter ki bereket olsun. Biz tüm mesai arkadaşlarımızla birlikte sahada olmayı sürdüreceğiz” diye konuştu.