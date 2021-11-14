Meram’da Turgutreis evleri’nde temel atılıyor

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi öncülüğünde hayata geçirilen Turgutreis Evleri Konut Yapı Kooperatifi’nin temeli törenle atılıyor. Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, 15 Kasım Pazartesi günü saat 11:00’de atılacak törene tüm vatandaşları davet etti.

Meram’da gerçekleştirilen imar uygulamaları ile birlikte kentsel dönüşüm projeleri hız kesmeden devam ederken Turgutreis Evleri Konut Yapı Kooperatifi’nde temel atılıyor. Turgutreis Evleri’nde geçtiğimiz ay üye kayıtları alınmış ve yaklaşık 32 bin başvuru arasından 288 hak sahibi belirlenmişti. Arsa sahiplerine ayrılan dairelerle birlikte toplamda 591 dairenin ve dükkanların yer alacağı projede vakit kaybetmeden çalışmalara başlandı. Pazartesi günü temeli atılacak Turgutreis Evleri Konut Yapı Kooperatifi 36 bin 500 metrekarelik bir arsa alanı üzerine otururken 11 bin 637 metrekare yeşil alana sahip olacak. Ayrıca projede 2+1, 3+1 ve 4+1 olarak 5 farklı tip ve büyüklükte daireler bulunuyor.

Başkan Kavuş’tan davet

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, vatandaşların merakla beklediği Turgutreis Evleri Konut Yapı Kooperatifi’nin temel atma töreni için davette bulunurken, “Belediye olarak öncülük ettiğimiz ve yapımı devam eden Uluırmak Evleri, Aksinne Evleri, Aymanas Evleri gibi, Turgutreis Evleri de bizleri heyecanlandıran bir proje oldu. Hemşehrilerimizin başvuru sürecindeki yoğun talebi, öncülük ettiğimiz Turgutreis Evleri projesinin ne kadar kıymetli olduğunu gösterdi. Hazırlıklarımızı tamamladık ve 15 Ekim Pazartesi günü saat 11:00’de temeli atıyoruz. Aymanas Mahallemizde gerçekleştireceğimiz temel atma törenine tüm hemşehrilerimizi davet ediyorum. Şimdiden şehrimize, ilçemize ve evlerine kavuşmayı dört gözle bekleyen hemşehrilerimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.