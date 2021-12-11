Meram’da Telamiz-i Konevi hat sergisi açıldı

Konya’da Hattat Hüseyin Öksüz ve öğrencilerinin eserlerinden oluşan Telamiz-i Konevi Hat Sergisi düzenlenen törenle açıldı.

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi’nin şehrin kültür hayatına kazandırdığı Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi, farklı etkinliklere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Hattat Hüseyin Öksüz ve öğrencileri tarafından kaleme alınan hat sanatlarının yer aldığı sergi açıldı. Telamiz-i Konevi Hat Sergisi’nin açılışına Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, 23. Dönem Konya Milletvekili Ahmet Büyükakkaşlar, İl Müftüsü Doç. Dr. Ali Öge, Hattat Hüseyin Öksüz, meclis üyeleri, muhtarlar ve sanatseverler katıldı. İl Müftüsü Doç. Dr. Ali Öge de, birbirinden kıymetli eserlerin yer aldığı sergide olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

“Güzel yazı yazan değil, gönül işçisidir hattat”

Hat sanatının, imanın, ihlasın, muhabbetin, sevginin, saygının, zarafetin, inceliğin, estetiğin, asaletin, fedakarlığın ve sabrın dışa yansıması olduğunu ve hattatın da tüm bunların vücut bulmuş hali olduğunu kaydeden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, “Güzel yazı yazan değil, gönül işçisidir, gönül ehlidir hattat. Bu nedenle bugün açtığımız sergi de bir güzel yazı sergisi değil. Tüm bu güzel vasıfları bünyesinde barındıran bir sanat şölenidir benim için. Hüseyin hocam ve daha niceleri ile bu işe gönül veren gençlerimizle Türk-İslam sanatlarımız eski günlerine dönecek inşallah. Çünkü yeni nesiller daha ileriye gitmek adına büyük kulaçlar atıyor, büyük mücadeleler veriyor. İşte bu sergi de bu yolda atılmış küçük ama önemli bir adım” şeklinde konuştu.

“Hat sanatını geleceğe taşımaya çalışıyoruz”

Öğrencileri ile birlikte Telamiz-i Konevi Hat Sergisi’ni sanatseverlerle buluşturduklarını kaydeden Hattat Hüseyin Öksüz, “Hat sanatını yaşatmak, gelecek nesillere aktarmak adına çalışıyoruz. Gençlerimizle birlikte verilen emeklerin karşılığı olarak çok kıymetli eserler ortaya çıkıyor. Burada benim elimi öpen gençlerimizin böyle bir sanat icra ettikleri için ben de ellerini öpüyorum. Bu eserlerin sanatseverlerle bir araya gelmesine destek veren Meram Belediyemize ve Başkanımız Mustafa Kavuş’a teşekkür ediyorum. Herkesi sergimizi görmeye davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından katılımcılar hep birlikte sergiyi gezerek, eserleri inceledi. Telamiz-i Konevi Sergisi 17 Aralık tarihine kadar Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi’nde gezilebilecek.