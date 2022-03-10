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Meram’da Piri Reis Evleri’nde kuralar çekildi

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi öncülüğünde hayata geçirilen ve 77 bin 353 kişinin başvuru yaptığı 846 dairelik Piri Reis Evleri’nde kuralar çekildi.

KONYA 10.03.2022, 10:38
Meram’da Piri Reis Evleri’nde kuralar çekildi

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi öncülüğünde hayata geçirilen ve 77 bin 353 kişinin başvuru yaptığı 846 dairelik Piri Reis Evleri’nde kuralar çekildi.

Meram Belediyesi öncülüğünde hayata geçirilen Aymanas, Aksinne ve Uluırmak, Turgutreis, Fahrünnisa Evlerinden sonra 846 dairelik Piri Reis Evleri’nde de kura heyecanı yaşandı. Fahrünnisa Hatun Kültür Merkezi’nde noter huzurunda gerçekleştirilen çekiliş Meram Belediyesinin YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlandı. 415 hak sahibinin belirlendiği kura heyecanına ortak olan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, ilçede başlattıkları Büyük Konut Hamlesi’nin baş döndürücü bir hızda devam ettiğinin altını çizdi.

“Meram kentsel dönüşümde baş döndürücü bir süreç yaşıyor”

Temeli atılan ve devam etmekte olan 2 bin 940 dairelik Aksinne, Aymanas ve Uluırmak Evleri kooperatiflerine ilave ettikleri 591 dairelik Turgutreis Evleri, bin 42 dairelik Fahrünnisa Evleri ve 846 dairelik Piri Reis Evleri Kooperatifleri ile konut hamlesinin toplam 5 bin 419 daire sayısına ulaştığını ifade eden Başkan Mustafa Kavuş, “Meram kentsel dönüşümde güzel bir süreç yaşıyor. Bir taraftan bir kooperatifin temelini atıyor, diğer taraftan yeni kooperatifin ön başvurularını alıyor ayrıca kurulacak başka bir kooperatifin hazırlıklarını yapıyoruz. Bu süreçte biten yerlerin teslimini de gerçekleştiriyoruz. Şu ana kadar teslim edilen daire sayısı ise 537. Bu konut hamlesini büyük yapan sadece konut sayısının yüksek olması değildir. Aynı zamanda belediyemize itimat edip başvuru yapanların sayısının çokluğu ve vatandaşlarımızın kaliteli, modern ve güvenlikli yapılara sahip olma hayallerinin büyüklüğü nedeniyledir. Sorunlarını çözmüş, yaşamaktan keyif alınan bir Meram umudumuzun büyüklüğündendir. Ve ayrıca, geleceğin Meram’ını hazırlama gayretinde olan bizlerin içindeki Meram ve Meramlı sevgisinin büyüklüğü nedeniyledir” diye konuştu.

“Hemşehrilerimin güveni ve beklentisi devam ettiği müddetçe proje üretmeye devam edeceğiz”

Hayata geçen bu projelerle sadece yaşam ve ticari alanlar değil, Meram’a yeni bir gelecek inşa ettiklerini ifade eden Başkan Kavuş, “İlçemiz için sadece konut hamleleriyle de değil, Şükran Kentsel Dönüşümünden Büyük Larende Dönüşümüne kadar tarihi adımlar atıyoruz. İşte bu gelecek tasavvurumuzun yeni halkası Piri Reis Konutlarımızda bir aşamayı daha bugün çekilecek kuralarla geçiyoruz. Kuralar sonucu hak sahibi olacak tüm hemşehrilerime hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Kurada çıkmayanlar ise bizleri takip etmeye devam etsinler. Bu konut projemize de öncekiler gibi hemşehrilerimizin büyük teveccühü oldu. Bizlere güvenleri için her bir vatandaşıma şükranlarımı sunuyorum. 77 bin 353 başvuru sayısı ile kendi rekorumuzu egale ettik. Bu teveccühün bizim sorumluluklarımızı artırdığının farkındayız ve buna layık olmak adına daha fazla çalışmaya ve daha fazla üretmeye gayret göstereceğiz. Gönül isterdi ki imkanlarımız el versin de konut sahibi olmak isteyen tüm hemşehrilerimizi ev sahibi yapalım. Ancak bir ilçe belediyesinin imkanlarıyla gerçekleştirilebilecek şey değil bu. Bu projeleri tam olarak sosyal konut projesi olarak ifade edemesek de konut ihtiyacının karşılanmasına katkı verdiği ortada. Esasında yaptığımız arsa sahipleri ile ev sahibi olmak isteyenleri bir araya getirmek ve kooperatiflerin kurulmasına öncülük ederek ilçemizdeki kentsel dönüşümün hızlandırılmasına katkı sağlamak. Bizler, şartlar izin verdiği müddetçe Meram’a yeni konutlar kazandırmaya ve Meramlı’ya dokunmaya, Meram’ın değişimi ve dönüşümü için çalışmaya devam edeceğiz. Hemşehrilerimin güveni ve beklentisi devam ettiği müddetçe biz samimiyet ve gayretle çalışıp yeni projeler üretmeyi sürdüreceğiz” diye konuştu.

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