Meram’da özel çocukların mutluluğuna hiçbir engel yok

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Meram Dutlu Millet Bahçesinde gerçekleştirdiği programda, özel çocuklara unutulmayacakları güzellikte bir gün yaşattı.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Meram İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Koca ve AK Parti Meram İlçe Kadın Kolları Başkanı Serpil Yurdaışık’ın da eşlik ettiği programda özel çocuklar, aileleri ve eğitmenleri; mehter takımının konseri, Nuriye Cahit Atay Özel Eğitim Anaokulu Ront Gösterisi, Kozağaç Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği Özel Eğitim Okulu 1. ve 2. Kademe Müzikli Dans Gösterisi ve Özel Eğitim Uygulama Okulu 3. Kademe Halk Oyunu Gösterisi ile tüm gün boyunca gönüllerince eğlendiler. Özel çocuklar, program çerçevesinde oynadıkları ahşap denge oyunları, hedefe top atma, çember oyunu, ok atma, palyaço ile eğlence, yüz boyama, el baskısı resim yapma, basket, dart etkinlikleriyle eğlendiler. Başkan Kavuş ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Koca, program öncesinde tüm özel çocuklar ve aileleriyle tek tek ilgilenerek sohbet etti.

“Eğitime verdikleri destekten dolayı başkan kavuş’u tüm yüreğimle alkışlıyorum”

Program öncesi yaptığı konuşmada Meram Belediyesi ile yürüttükleri Meram Gelişim Akademisi (MEGA) çalışmaları hakkında bilgi veren Meram İlçe Milli Eğitim Müdürü Koca, projenin başladığı günden bu yana ilçe genelindeki 78 bin öğrenci için organizeli faaliyetler yürütüldüğünü belirtti. Bu süre zarfında her öğrenciye değişik faaliyetler ve eğitim programları ile dokunulduğunu ifade eden Koca, “Öğrencilerimizin gözlerinde mutluluğa ve parıltıya neden oldular. Verdikleri desteklerle onların kültürel, sportif ve akademik başarılarına önemli katkılar sundular. Bizim yanımızda oluyor ve bizlere güç veriyorlar. Meram’ın eğitim başarısında payları çok büyüktür. Tüm bu nedenlerden dolayı kendilerine müteşekkiriz. İşte bugün de bu çerçevede 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle ilçemizde eğitim gören özel öğrencilerimizin mutluluğuna vesile oldular. Kendilerine sizler adına şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

“Tüm çocuklarımızın yarınları için çalışıyoruz”

Böylesi güzel ve anlamlı bir günde özel çocuklar ve aileleriyle bir araya gelmiş olmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, kendileri için ne sevgi ya da muhabbette ne de hizmette engelli ve engelsiz diye bir ayırımın hiçbir zaman söz konusu olmadığının belirtti. Başkan Kavuş, “Bizim için engelli, engelsiz yoktur, sadece ‘biz’ varız. Sevgi ve muhabbetimiz var. Onlar için önemli hizmetlerimiz var çünkü, şunu biliyoruz ki tek ve en büyük engel sevgisizliktir, saygısızlıktır, ilgisizliktir, hoşgörüsüzlüktür. Bunların dışında bir engel ben tanımıyorum En büyük engelin yalnızca düşüncede olduğunu biliyorum. Düşüncelerdeki engelden kurtulmanın yolunun da, sabır ve azimle engelleri aşacağımıza olan inancımızla başlayacağını biliyorum. Biz bu inançla, hiçbir ayırım yapmadan ilçemizin her bir insanına ve dört bir yanına hizmet götürmeye devam ediyoruz. Tabi ki diğer tüm dezavantajlı gruplar için olduğu gibi engelli hemşerilerimiz için hizmetlerimizde bugüne kadar her daim pozitif ayrımcılık uyguladık. Ne yaparsak yapalım daha fazlasını onlar için hayata geçirmeye çalıştık. Onların, hayatın ritmini yakalamaları adına pek çok yatırım gerçekleştirdik, gerçekleştirmeye de devam ediyoruz” dedi.

Başkan Mustafa Kavuş, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenlenen programın sonunda da özel çocuklara çeşitli hediyeler verdi.