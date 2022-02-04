Meram’da okullar yeni yarıyıl için hazırlanıyor

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi, ikinci yarıyıl başlamadan okulların temizliği ve eksiklerinin giderilmesi için başlattığı çalışmaları tamamladı.

Meram Belediyesi 2021-2022 eğitim öğretim yılının ikinci yarısı için ilçe genelindeki okullarda başlattığı çalışmalarda sona geldi. Belediye, yağan kar nedeniyle okul bahçelerinde oluşan kar birikintilerinin temizliği başta olmak üzere diğer acil çözülmesi gereken eksikler için de seferber oldu. İlçe genelindeki tüm ilkokul, ortaokul ve liselerin bahçelerini periyodik olarak temizleyen Meram Belediyesi’ne bağlı ekiplerin, pazartesi günü başlayacak ikinci yarıyıl öncesinde de herhangi bir kazaya mahal vermemek adına önceliği kar temizliğine verdiğini belirten Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, aynı zamanda okulların acil çözüm bekleyen sorunlarını da çözmeye gayret gösterdiklerini ifade etti.

Meram’da öğrencilerin eğitimlerine verdikleri desteklerin yanı sıra daha sağlıklı bir ortamda eğitim görmeleri adına tüm yıl boyunca hummalı bir çalışma ortaya koyduklarını kaydeden Başkan Mustafa Kavuş, “Çocuklarımızın hijyenik bir ortamda eğitim alabilmelerini fazlasıyla önemsiyoruz. Bu nedenle sağlıklı ve temiz okullar için yıl boyunca periyodik aralıklarla çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Bu çalışmalar, son üç yılda ilçemiz için bir rutin ve bir gelenek haline geldi. Çocuklarımızın sağlığı, onların sağlıklı ve temiz bir ortamda iyi bir eğitim almaları bizim için çok önemli. Bunun için bugüne kadar pek çok destek verdik, bundan sonra da vermeye devam edeceğiz” diye konuştu.