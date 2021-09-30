Meram’da öğrencilere ‘Mega- Kariyer Rehberi’ dağıtılıyor

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi tarafından hayata geçirilen MEGA Projesi bünyesinde hazırlanan ‘Kariyer Rehberi’nin öğrencilere dağıtımı başladı.

Meram Belediyesi öncülüğünde, Meram İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Necmettin Erbakan Üniversitesi paydaşlığında hayata geçirilen ‘Meram Gelişim Akademisi - MEGA’ Projesi çerçevesinde hazırlanan ve Meram’da özel ve resmi okullarda okuyan tüm 8. Sınıf öğrencilerine dağıtılacak ‘Parlak Bir Gelecek için Kariyer Rehberi LGS Planlama Defteri” İsmail-Adile Avcan İmam Hatip Ortaokulu öğrencileriyle başladı. Dağıtım programına Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Meram İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Koca, Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Kariyer Rehberi yazarı Öğr. Gör. Ali Bozgedik, rehberin diğer yazarı Seher Bozgedik ile Okul Müdürü Tuncay Acar, okul öğretmenleri ve öğrenciler katıldı.

“Kariyer defteri öğrenciler için önemli bir fırsat sunacak”

Programda ilk söz alan Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Kariyer Rehberi yazarı Öğr. Gör. Ali Bozgedik, Meram Gelişim Akademisi MEGA Projesi’nin öğrencilerin eğitimleri için önemli bir fırsat olduğuna vurgu yaptı. ‘Kariyer Defteri’ ile ilgili bilgiler de veren Bozgedik, “Defterde, öğrencilerimizin konuya nasıl çalışacakları ve nasıl takip edecekleri noktasında bilgilendirmeler bulunuyor. İçinde deneme tablolarının bulunduğu defterle birlikte çocuklarımızın yıl içindeki başarı grafiği de bulunuyor. Sağlıklı bir program haftalık değil günlük yapılandır. Bu defter sayesinde öğrencinin başarısının takibi ebeveynler ve rehber öğretmenler tarafından da yapılabiliyor. Böylelikle öğrenciler daha sıkı bir tempoda çalışıyorlar” diye konuştu. Gençlere ‘zaman kaybettiricilerden’ uzak durmaları uyarısında bulunan Bozgedik, bu sayede günün 26 saat yaşanabileceğini ifade etti. Selçuk Bayraktar, Uğur Şahin-Özlem Türeci, Mete Gazoz ve Meram Belediyespor sporcusu Besra Duman’ın başarılarından örnek veren Bozgedik, “Bu başarıyı sizlerin yakalamaması için hiçbir nedeniniz yok” dedi.

Meram İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Koca’da öğrencilere MEGA Projesi’nin ayrıntılarını anlatarak, “MEGA kelimesini artık çok daha sık duyacaksınız. Çok daha güzel, planlı ve çeşitli projelerle tüm Meram çok daha sık duyacak inşallah. Bugün de bu proje vesilesi ile sizlerle birlikteyiz” diye konuştu.

“MEGA çocuklarımızın bugününü ve yarınını güzelleştirmek için var”

MEGA Projesi’nde Meram İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Necmettin Erbakan Üniversitesi ile birlikte çalıştıklarını vurgulayarak sözlerine başlayan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ise, çocukların ve gençlerin mutluluğu ile iyi bir eğitim alabilmeleri adına bu noktada olabildiğince ilgili olduklarını ifade etti. Her anne babanın olduğu gibi kendileri için de çocuklardan daha kıymetli bir şey olmadığını söyleyen Başkan Mustafa Kavuş, “Meram Belediyesi ve Başkanı olarak eğitimin bu denli içinde olmamızın nedeni sizlersiniz. Sizlerin mutluluğu ve geleceği için. Çocuklarımızın hem bugününü hem de geleceğini güzelleştirmek için. Sizler geleceğimizsiniz” şeklinde konuştu.

Öğrencilere, MEGA Projesi’ni ve hedeflerini de anlatan Başkan Kavuş, sözlerini şöyle sürdürdü; “MEGA adı gibi büyük ve içeriği dolu dolu bir proje. Bir inşaatın temeli neyse MEGA’da eğitiminizin temeli olacak. Hangi konuda kim uzmansa onu sizlerle tanıştırıp en iyi eğitimi almanızı istiyoruz. Tevekkül edebilmek için sebebini işlememiz lazım. Biz sebebi işleriz, elimizden gelenin en fazlasını yaparız. Allah’ta takdir ederse o iş olur. Kaybetmekten korkmayın, denemekten çekinmeyin, ısrar etmekten vazgeçmeyin. Daha iyi bir gelecek için bunların hiçbiri kayıp sayılmaz.”

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Meram İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Koca, Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Kariyer Rehberi yazarı Öğr. Gör. Ali Bozgedik, rehberin diğer yazarı Seher Bozgedik ile Okul Müdürü Tuncay Acar programın ardından tüm sınıfları dolaşarak İsmail-Adile Avcan İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerine Parlak Bir Gelecek için Kariyer Rehberi LGS Planlama Defteri” dağıttı.