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Meram’da "MEGA" sınavlar start aldı

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi Meram Gelişim Akademisi (MEGA) kapsamında gerçekleştirilen ‘Akademik Başarıyı Artırma ve Kazanım Değerlendirme Sınavı’nda ilçe genelindeki bütün özel ve devlet okullarında okuyan ortaokul öğrencileri başarı için ter döktü.

KONYA 23.11.2021, 13:53
Meram’da "MEGA" sınavlar start aldı

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi Meram Gelişim Akademisi (MEGA) kapsamında gerçekleştirilen ‘Akademik Başarıyı Artırma ve Kazanım Değerlendirme Sınavı’nda ilçe genelindeki bütün özel ve devlet okullarında okuyan ortaokul öğrencileri başarı için ter döktü.

Meram’ın 71 ortaokulunda okuyan 27 bin 779 öğrenci, Meram Belediyesi’nin Meram Gelişim Akademisi (MEGA) kapsamında hayata geçirdiği ‘Akademik Başarıyı Artırma Çalışmaları’ çerçevesinde gerçekleştirilen sınavda ter döktü. Meram Belediyesi ile Meram İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün paydaşlığında gerçekleştirilen sınava ilçede bulunan devlet ve özel okullarda okuyan 4. 5. 6. 7. ve 8. sınıflarda okuyan öğrenciler katıldı.

“Çocuklarımız ve ailelerinin beklentileri yönünde yeni projeler üretiyoruz”

İlçe genelinde ilk kez gerçekleştirilen ‘Kazanım değerlendirme ve ortak sınavla’ ilgili olarak yaptığı açıklamada tüm öğrencilere öncelikle bu sınavda sonrasında da tüm eğitim hayatları boyunca başarılar dileyen Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, öğrencilerin sınav heyecanının yanında kendilerinin de eğitime önemli bir katkı daha sunmuş olmanın mutluluğunu ve heyecanını yaşadıklarını ifade etti. Nitelikli bir eğitim almış ve nihayetinde her yönden iyi yetişmiş çocukların ve gençlerin sadece Meram’ın değil tüm ülkenin inşasında önemli bir rol üstleneceğine vurgu yapan Başkan Mustafa Kavuş, “Meram Belediyesi, bugüne kadar her zaman gençlerin ve ailelerinin hassasiyetleri, kaygıları, beklenti, talep ve hedefleri doğrultusunda projeler ortaya koymuş ve bu yönde çalışmalar yürütmüştür. Gerçekleştirilen bu sınav da onların başarılarını artırmak amacıyla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile birlikte yürüttüğümüz ve inşallah başarılarına katkı sunacak bir çalışmadır” diye konuştu.

“Çocuklarımız için aynı anda çok sayıda proje yürütüyoruz”

Meram Gelişim Akademisi (MEGA) kapsamında hayata geçirilen ‘Akademik Başarıyı Artırma Sınavı’nın yanı sıra belediyenin diğer gençlik ve eğitim projeleri hakkında da bilgiler veren Başkan Kavuş, “Bu sınavın yanı sıra LGS kariyer rehberi projesi ile gençlerimizin sınav maratonunda video destekli anlatım ile müfredata uygun olarak hazırladığımız kariyer rehberimizi 5 bin 485 ortaokul son sınıf öğrencisine ulaştırıyoruz. Yine ilçemizde bulunan ve fiziki şartları uygun 39 okulumuza akıl zeka sınıfları kurduk. Süreli yayınlarımızdan biri olan ‘Bilim Kurdu Dergisi’ 54 okulda eğitim gören 16 bin 750 öğrencimize ulaştırılmaktadır. Bir diğer süreli yayınımız olan ‘Bizim Çocuk Dergimizi’ 78 okulda okuyan 11 bin 109 birinci ve ikinci sınıf öğrencisine dağıtıyoruz. Çocuklarımızın doğayı keşfetmeleri ve çevre sorunlarına karşı farkında olmaları adına hayata geçirdiğimiz KOP Doğa Okulu projesi uygulamalı ve teorik eğitimler gerçekleştiriyor. Trafik Eğitim Parkımızda çocuklarımıza trafik eğitimleri veriyor, trafik kurallarını hem pratik hem teorik gösteriyoruz. Geçtiğimiz günlerde açılışını yaptığımız TÜBİTAK kitaplıklarımız ise 152 okulumuzda hizmet vermeye başladı. Tüm bunlar geleceğimizin teminatı çocuklarımıza sunduğumuz katkılardan sadece birkaçı. İnşallah önümüzdeki süreçte hedeflediğimiz pek çok proje ile çocuklarımızın gelişimine katkı sunmaya devam edeceğiz” dedi.

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