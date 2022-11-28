Meram’da MEGA ile eğitime destek sürüyor

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesinin yeni nesil eğitim projesi Meram Gelişim Akademisi (MEGA), ilçedeki öğrencilerin geleceklerine dokunmaya devam ediyor. Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, öğrenciler için hazırlanan Bizim Çocuk ve Bilim Kurdu Dergilerini öğrencilerle buluşturdu.

Meram Belediyesinin yeni nesil eğitim projesi MEGA çerçevesinde 2. sınıflar için hazırlanan "Bizim Çocuk” ve 5-6-7. sınıflar için hazırlanan “Bilim Kurdu” dergileri öğrencilerle buluşmaya devam ediyor. Karahüyük Ahmet Haşhaş İlkokulu ve Emlak Konut Temaşehir Ortaokulunu ziyaret eden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Koca, dergileri öğrencilere hediye ettiler. Hediyelerini alan çocuklar büyük mutluluk yaşadı.

“Çocuklarımız dergileri, biz ise çocuklarımızı çok seviyoruz”

Meram Gelişim Akademisi ile Meram’da eğitim gören tüm çocuk ve gençlere ulaşmaya çalıştıklarını belirten Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Bizim Çocuk ve Bilim Kurdu dergilerinin de değerler eğitimi noktasında çocuklar için önemli kaynaklardan olduğuna dikkat çekti. “MEGA” çatısı altında her yaş ve sınıf grubuna yönelik çalışmalarının olduğuna vurgu yapan Başkan Kavuş, “Meram İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzle birlikte MEGA çerçevesinde çocuklarımızın eğitim yaşamına dokunmaya devam ediyoruz. Bizim Çocuk ve Bilim Kurdu Dergilerinde, kültürel ve manevi değerlerden tarih bilincine, bilim ve sanattan aile katılımlı interaktif etkileşim köşelerine kadar birçok faydalı bölüm bulunuyor. Çocuklarımız dergilerimizi çok sevdi. Biz de çocuklarımızı çok seviyor ve eğitimlerine fayda sağlayacak yeni çalışmalarda buluşmaya devam ediyoruz” diye konuştu.

“MEGA ile evlatlarımızla hep beraberiz”

MEGA projesini faaliyete geçirdikleri günden bu yana olumlu geri dönüşler aldıklarını ifade eden Başkan Kavuş, “Mehmet Ali Özbuğday Gençlik Merkezimizde Konya’nın ilk E-Spor Merkezinin yanı sıra YouTube Akademi, Dijital Oyun Tasarım Atölyesi ve Yeni Nesil Öğrenme Merkezini geçtiğimiz haftalarda hizmete açmıştık. Burada çocuk ve gençlerimiz uzman eğitmenler tarafından eğitim almaya devam ediyor. Yine farklı sınıflardaki öğrencilerimize KOP Doğa Okulunda çevre bilinci oluşturuluyor, Berlika Trafik Eğitim Parkımızda trafik eğitimi veriliyor. MEGA ile evlatlarımızla bir arada olmaktan büyük keyif alıyoruz” şeklinde konuştu.

İlçe Müdürü Koca’dan Başkan Kavuş’a teşekkür

Meram İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Koca ise “Yeni Nesil Eğitim” sloganıyla hayata geçirilen Meram Gelişim Akademisinin öğrenciler için önemli düzeyde fayda sağladığını belirtirken, “Meram Belediyemiz ile birlikte çocuklarımızın okullarda aldıkları eğitimlerine destek olacak ve sosyal yaşamlarını olumlu olarak etkileyecek MEGA etkinliklerinde bir arada olmaktan memnuniyet duyuyoruz. Meram’daki çocuklarımızın eğitimi için dertlenen ve her zaman destek veren Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş’a teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Kavuş ve İlçe Müdürü Koca, dergi dağıtımının ardından öğretmenlerle de sohbet ederken hep beraber fotoğraf çekimi gerçekleştirildi.