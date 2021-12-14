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Meram’da kar ve buzlanmaya karşı hazırlıklar tamamlandı

Tüm kış hazırlıklarını mevsim öncesinden tamamlayan Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi ekipleri, beklenen kar yağışı ve buzlanmaya karşı hazır bekliyor.

KONYA 14.12.2021, 11:09
Meram’da kar ve buzlanmaya karşı hazırlıklar tamamlandı

Tüm kış hazırlıklarını mevsim öncesinden tamamlayan Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi ekipleri, beklenen kar yağışı ve buzlanmaya karşı hazır bekliyor.

Vatandaşların kış şartlarından en az şekilde etkilenmesi için teknik personel ve lojistik destek ekipmanlarını tamamlayan Meram Belediyesi, iyiden iyiye kendini hissettiren kış soğukları ile oluşan buzlanma ve yaklaşan kar yağışı için tüm önlemlerini aldı. Bu çerçevede Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde acil müdahale ekipleri oluşturulurken bir taraftan da daha hızlı ve etkili müdahale ortaya koyabilmeleri adına gerekli eğitimler verildi. Verilen eğitime 30 karla mücadele personeli katıldı.

Ekipler, ilçe genelinde bulunan bağlantı yolları, eğitim ve sağlık kuruluşlarının güzergahları başta olmak üzere yolların açık kalması için gece ve gündüz çalışma yürütecek. Kar ve buzlanmaya karşı tuz ve solüsyon stoğunu önceden oluşturan ekipler sadece ilçe merkezinde değil, ‘Büyükşehir Yasası’ ile ilçeye bağlanan dış mahallerde de kar temizleme ve yol açma çalışması sürdürecek. Fen İşleri Müdürlüğü personelinin kış boyunca sürdüreceği karla mücadele çalışmalarına Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ile Park Bahçeler Müdürlüğü personelleri de destek verecek. Ekipler özellikle yaya kaldırımlarında kar temizleme çalışması yürüterek kaza ve yaralanmalar yaşanılmaması adına sahada olacak.

“Hazırlığımızı en zorlu hava şartlarına göre planladık”

Karla mücadele konusunda ilçede her türlü tedbirin en ince ayrıntısına kadar düşünülerek alındığını söyleyen Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, yapılan hazırlıklar ile ilgili yaptığı açıklamada, “Tüm birimlerimiz, vatandaşlarımızın sorunsuz ve rahat bir kış geçirebilmeleri adına gereken hazırlıklarını aylar öncesinden tamamladılar. Özellikle kar yağışı sonrası kapanması muhtemel yollara acil müdahalelerde bulunmaları adına ekip sayımızı artırdık. Mücadelede yer alacak personelimiz yeniden eğitimden geçirildiler. Kar yağışı sonrası oluşabilecek buzlanmaya karşı da her türlü önlemimizi aldık. Ekiplerimizin ortaya koyacakları gayretli çalışmaların yanı sıra hemşehrilerimizin bu noktada gösterecekleri hassasiyet ve fedakarlıklarla bu kışı en rahat şekilde tamamlayacak, kışın ve karın berekete vesile olmasını el birliği ile sağlayacağız” diye konuştu.

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